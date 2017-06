Comparecerá Jeff Sessions por 'Rusiagate'

WASHINGTON D.C. (AP )

El secretario de Justicia Jeff Sessions, cuyos contactos con el embajador ruso ante Estados Unidos durante la campaña presidencial ha generado dudas, aceptó el sábado comparecer ante la Comisión de Inteligencia del Senado, que investiga la supuesta intromisión de Rusia en la elección presidencial.



Sessions se recusó en marzo de la investigación federal sobre los contactos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, después de reconocer que se había reunido en dos ocasiones el año pasado con el embajador ruso en Estados Unidos. Durante su audiencia de confirmación en enero pasado les dijo a los legisladores que no se había reunido con rusos durante la campaña.



Sessions se ha visto asediado con preguntas sobre posibles encuentros adicionales con el embajador Sergey Kislyak. Los demócratas del Senado han expresado sus dudas sobre si ambos se reunieron durante un evento de política exterior realizado en abril de 2016 en el Hotel Mayflower de Washington. El departamento de Justicia ha dicho que aunque Sessions estuvo presente, para un discurso de Trump, no hubo ningún encuentro o reunión en privado.



El ex director del FBI James Comey expresó dudas adicionales durante una audiencia del jueves, al decir que la agencia esperaba que Sessions se recusara semanas antes de que lo hiciera. Comey declinó dar más detalles.



En una carta escrita el sábado al senador republicano Richard Shelby, Sessions dijo que estaba programado a discutir el presupuesto del Departamento de Justicia ante las subcomisiones de asignaciones presupuestarias del Senado y la Cámara de Representantes, pero que le había quedado en claro que algunos miembros se enfocarían en sus preguntas sobre la investigación rusa. Shelby preside la subcomisión de asignaciones presupuestarias del Senado.



Sessions dijo que su decisión de aceptar la invitación de la comisión de inteligencia para comparecer, se debe en parte al testimonio de Comey. Escribió que “es importante que tenga una oportunidad de tocar estos temas en un foro apropiado”. Dijo que el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein comparecerá ante las subcomisiones.