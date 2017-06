Abogado: Trump nunca le ordenó lealtad a Comey

WASHINGTON D.C. (AP )

WASHINGTON (AP) — Últimas noticias relacionadas con el ex director del FBI James Comey (horas locales):



___

14:15

El abogado personal del presidente Donald Trump aseguró el jueves que el mandatario "nunca, en forma o en sustancia", le ordenó al ex director del FBI James Comey que dejara de investigar a nadie, lo que incluye al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.



Marc Kasowitz respondió así al testimonio de Comey del jueves por la mañana, cuando el despedido director del FBI dijo que Trump le pidió abandonar el caso Flynn.



Kasowitz dijo que aunque el presidente "tiene derecho a esperar lealtad" de quienes trabajan en su gobierno, agregó que Trump nunca le dijo a Comey: "Necesito lealtad, espero lealtad", en forma o en sustancia, como aseguró Comey en su testimonio.



Trump le encargó a Kasowitz el mes pasado que respondiera a todo lo relacionado con varias pesquisas sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado, que ganó Trump.

___

14:10

El abogado personal del presidente Donald Trump acusó al ex director del FBI James Comey de hacer "divulgaciones no autorizadas" sobre las "comunicaciones privilegiadas" que tenía con el presidente.



Marc Kasowitz agregó que ha habido empleados en el poder ejecutivo “que están tratando activamente de socavar este gobierno con filtraciones selectivas e ilegales de información clasificada y comunicaciones privilegiadas".



"Comey ha admitido que él es uno de los filtradores", añadió.



Durante su testimonio, Comey admitió que filtró a un amigo los memorandos de sus conversaciones con el presidente después de que el propio Trump insinuó que podría haber grabado sus conversaciones con Comey.

___

13:05

El ex director del FBI James Comey dijo al final de su declaración ante una comisión del Senado que cree que el presidente Donald Trump lo despidió para tratar de afectar la investigación de la injerencia rusa en las elecciones.



“Es algo muy grande y no solo porque me afecta a mí”, dijo Comey.



Comey dijo confiar en que la investigación encabezada por el ex director del FBI Robert Mueller será exhaustiva.

___

12:45

El presidente Donald Trump dice que él y sus partidarios “estamos bajo asedio”, pero que “saldremos más grandes y mejores y más fuertes que nunca”.



Trump habló el jueves ante la conferencia anual de la Coalición Fe y Libertad mientras el ex director del FBI James Comey declaraba ante el Senado.



El presidente no aludió a Comey, quien dijo en su declaración que el presidente mintió sobre él y lo difamó.



Pero en el inicio de su discurso, Trump dijo, “ustedes saben que estamos bajo asedio”.

___

12:20

Una vocera de la Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump “no es un mentiroso”.



El ex director del FBI James Comey dijo al inicio de su audiencia en el Senado que el gobierno difundió “lisa y llanamente mentiras” y lo “difamó” a él y su organismo.



La vocera Sarah Huckabee Sanders, en declaraciones fuera de cámara en la Casa Blanca, dijo que “puedo afirmar decididamente que el presidente no es un mentiroso”.

___

12:15

El ex director del FBI James Comey se niega a opinar acerca de si el presidente Donald Trump intentó obstruir la justicia al pedirle que dejara de investigar al destituido asesor de seguridad nacional Michael Flynn.



Preguntado si el pedido equivale a obstrucción de justicia, Comey dijo a la comisión de inteligencia del senado que no lo sabía y que determinarlo era tarea del investigador especial Robert Mueller.



Comey dijo que el pedido del presidente era “muy perturbador”.

___

11:59

El presidente de la cámara baja Paul Ryan dice que Donald Trump “aprende sobre la marcha” a gobernar y probablemente no comprendía los protocolos que mantienen al FBI separado de la presidencia.



Ryan dijo que no estaba mirando la audiencia del ex director del FBI James Comey en el Senado. Pero sostuvo que el FBI debe ser independiente y que “el presidente es nuevo en esto”.

“Aprende sobre la marcha”, añadió.



Ryan dijo que Trump probablemente se siente frustrado por las conjeturas que circulan a pesar de que Comey le dijo tres veces que no estaba siendo investigado.

___

11:50

El abogado personal del presidente Donald Trump, Mark Kasowitz, planea emitir una declaración cuando finalice la declaración del ex director del FBI James Comey ante el Senado.



Se esperan declaraciones de Kasowitz por la tarde en Washington, en lo que sería su primera aparición en público.



Trump encargó a Kasowitz que se ocupara de los asuntos derivados de la injerencia rusa en las elecciones.

___

11:40

El ex director del FBI James Comey dice que le pidió a un amigo que filtrara su memorando sobre sus reuniones con el presidente Donald Trump.



En su declaración ante la comisión de inteligencia del Senado, Comey dice que la difusión de los detalles de sus conversaciones privadas podría llevar al nombramiento de un discal especial.



Dijo que el contenido del memo fue entregado a un periodista por un amigo suyo, profesor en la facultad de derecho de Columbia.

___

11:24

El ex director del FBI James Comey dice que conocía “varias razones” de que la participación del secretario de Justicia Jeff Sessions en la investigación rusa causaría problemas.



Pero Comey dijo en su declaración ante el Senado de que las razones eran tales que “no puedo hablar sobre ellas en el marco de una reunión abierta”.



Dijo que funcionarios de carrera del departamento exhortaron a Sessions a apartarse de la investigación. Sessions lo hizo en marzo al revelarse que habló dos veces con el embajador ruso durante la campaña.

___

11:15

El ex director del FBI James Comey expresa fervorosamente la esperanza de que “haya grabaciones” de sus conversaciones con el presidente Donald Trump.



Tres días después de despedir a Comey, el presidente tuiteó que Comey debería esperar que “no haya grabaciones” de sus conversaciones.



“Por Dios, espero que haya grabaciones”, dijo Comey acerca de una conversación que lo dejó “estupefacto”.

___

11:05

El presidente Donald Trump se ha abstenido de tuitear durante el testimonio del ex director del FBI James Comey, no así su hijo mayor.



Donald Trump hijo está tuiteando constantemente durante la audiencia, defendiendo a su padre y atacando a Comey.



Trump hijo aprovechó en particular la afirmación de Comey que interpretó como “orden” cuando el presidente expresó la “esperanza” de que el FBI desistiera de investigar al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.



“Uno diría que un tipo como Comey” sabría la diferencia entre “esperar y ordenar”.



Donald Trump hijo y su hermano Eric manejan los negocios del padre.

___

11:00

El ex director del FBI James Comey dice que interpretó como “una orden” la observación del presidente Donald Trump de que esperaba que abandonara la investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.



El senador republicano James Risch preguntó si Comey sabía que se hubiera acusado a alguien de obstrucción de justicia porque expresado la esperanza de cierto desenlace. Comey dijo que no.



Pero Comey declaró ante el Senado: “Lo tomé como una orden” y observó que fue durante una reunión a solas con el presidente de los Estados Unidos.

___

10:50

El ex director del FBI James Comey dice que durante una cena en enero con Donald Trump tuvo la impresión de que el presidente “buscaba obtener algo a cambio” de permitirle continuar en el puesto.



Comey está declarando sobre su posición de que Trump quería crear una especie de “relación clientelar” al inicio de su gobierno.



Declaró que antes de la cena el presidente le expresó su esperanza de que continuara en el puesto de director.



Comey dijo que los jefes de organismos de seguridad “se supone que no deben estar espiando a ver si el patrón está complacido o no con lo que uno hace”.

___

10:40

El ex director del FBI James Comey dice temer que Donald Trump “mentiría” acerca de su primera conversación con él.



Comey dijo que la conducta de Trump era novedosa para él, por eso pensó, “tengo que escribirlo, tengo que escribirlo en forma muy detallada”.



Durante la reunión, Trump le preguntó si él personalmente estaba siendo investigado. Comey le dijo que en ese momento no lo era.

___

10:25

James Comey dice que el gobierno del presidente Donald Trump difundió “mentiras lisas y llanas” y lo “difamó” a él y al FBI.



El ex director del FBI inició su declaración ante el Senado diciendo que las explicaciones que dio el gobierno sobre su destitución lo confundieron y preocuparon. No dijo cuáles fueron esas mentiras.



Son sus primeras declaraciones desde su despido, que se produjo el 9 de mayo cuando encabezaba una investigación sobre la posible confabulación entre la campaña de Trump y Rusia.

___

10:18

El ex director del FBI James Comey inicia su testimonio bajo juramento ante la comisión de inteligencia del Senado.

Se prevé que Comey relatará una serie de interacciones con el presidente Donald Trump en las semanas anteriores a su despido, y que según él le provocaron incomodidad.



___

10:00

El ex director del FBI James Comey llega al Senado a una audiencia sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump.

El mandatario despidió a Comey en mayo.



Serán las primeras declaraciones del ex funcionario desde que fue destituido.

___

7:30

El demócrata de mayor jerarquía en la comisión de inteligencia del Senado dice que la declaración del ex director del FBI James Comey sobre sus conversaciones con el presidente sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones es “perturbadora”.



El senador Mark Warner destacará en la audiencia de la comisión el jueves que el pueblo estadounidense debe darse cuenta de que un presidente pidió a un director del FBI que desista de investigar a un ex asesor de seguridad nacional.



Warner dio a conocer anticipadamente pasajes de su declaración inicial el jueves por la mañana antes de la audiencia.



Warner dijo que después del escándalo Watergate se elaboraron normas claras para prevenir cualquier intento de la Casa Blanca de interferir en investigaciones del FBI, y que el presidente Donald Trump pidió dos veces a Comey que disipe la nube de la investigación que pende sobre la Casa Blanca.