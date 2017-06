"Trump quería algo a cambio": Comey

WASHINGTON D.C. (AP)

El ex director del FBI James Comey dice que durante una cena en enero con Donald Trump tuvo la impresión de que el presidente “buscaba obtener algo a cambio” de permitirle continuar en el puesto.



Comey está declarando sobre su posición de que Trump quería crear una especie de “relación clientelar” al inicio de su gobierno.



Declaró que antes de la cena el presidente le expresó su esperanza de que continuara en el puesto de director.



Comey dijo que los jefes de organismos de seguridad “se supone que no deben estar espiando a ver si el patrón está complacido o no con lo que uno hace”.



Difamó al FBI



James Comey dice que el gobierno del presidente Donald Trump difundió “mentiras lisas y llanas” y lo “difamó” a él y al FBI.



El ex director del FBI inició su declaración ante el Senado diciendo que las explicaciones que dio el gobierno sobre su destitución lo confundieron y preocuparon. No dijo cuáles fueron esas mentiras.



Son sus primeras declaraciones desde su despido, que se produjo el 9 de mayo cuando encabezaba una investigación sobre la posible confabulación entre la campaña de Trump y Rusia.