Realiza Corea del Norte lanzamiento de varios misiles antibuque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Corea del Norte llevó a cabo la madrugada de este jueves el lanzamiento de varios misiles antibuque desde su costa Este, informó la agencia Yonhap, citando a los militares surcoreanos.A través del portal RT , ha declarado el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur que Pionyang "lanzó múltiples proyectiles no identificados, supuestamente misiles antibuque".El lanzamiento se realizó desde el área cercana a la localidad de Wonsan, en la provincia de Kangwon.Según la agencia, la información sobre el lanzamiento ha sido inmediatamente comunicada al presidente Moon Jae-in.Esta semana se dio a conocer que Corea del Sur planea interrumpir la instalación del escudo antimisiles estadounidense THAAD.El Gobierno de Seúl ha justificado la decisión por la necesidad de efectuar un estudio detallado del sistema debido a su posible impacto ambiental, aunque ha descartado el repliegue de las instalaciones que ya están montadas.Desde hace unas semanas la península coreana vive una escalada de tensión debido a las últimas acciones emprendidas por la Administración estadounidense y la persistencia de Pionyang en seguir adelante con su programa nuclear.La siempre difícil situación de la región ha empeorado aún más tras las maniobras militares a gran escala realizadas por EU y Corea del Sur, en respuesta a las cuales Pyonyang hizo unas declaraciones en las que sostenía que no tiene miedo a una guerra contra Washington de la que no duda que saldrá victorioso, al mismo tiempo que amenazaba con "un ataque sorprendente y preventivo".En medio de la creciente tensión, Pyonyang efectuó una prueba de un misil balístico el pasado 29 de abril, según militares surcoreanos y estadounidenses. Algunas de las versiones apuntan a que los norcoreanos lanzaron, sin éxito, un misil de medio alcance.