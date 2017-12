Corea del Norte dice que una guerra nuclear es inevitable

SEÚL, Corea del Sur(AP )

Corea del Norte dice que una guerra nuclear en la península de Corea se ha convertido en una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá o no, al tiempo que siguió con sus críticas a un ejercicio militar masivo entre Estados Unidos y Corea del Sur.



En comentarios atribuidos a un vocero de la cancillería del que no se dio a conocer su nombre, Pyongyang también reclamó que altos funcionarios estadounidenses, incluido el director de la CIA Mike Pompeo, han confirmado aún más la intención de Estados Unidos para que haya una guerra con una serie de “comentarios belicosos”.



Pompeo dijo el sábado que las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que el líder norcoreano Kim Jong Un no tiene una idea clara sobre lo frágil que es su situación a nivel nacional e internacional. El portavoz de Corea del Norte dijo que Pompeo provocó al país al “criticar descaradamente a nuestro líder supremo”.



Se informó de los comentarios luego de que Estados Unidos envió un bombardero supersónico B-1B sobre Corea del Sur el miércoles como parte de un ejercicio que involucró a cientos de aviones militares.