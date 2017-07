Presuntos oficialistas atacan el Congreso en Venezuela

CARACAS(AP)

Unos 200 presuntos seguidores del gobierno venezolano ingresaron por la fuerza a la Asamblea Nacional y atacaron con golpes, tubos y objetos contundentes a algunos congresistas y empleados, lo que dejó un saldo de al menos 12 heridos.



Cerca del mediodía los manifestantes que desde temprano protestaban en varios puntos del centro de Caracas ingresaron a los patios del Congreso luego de que el jefe del destacamento de la Guardia Nacional del Palacio Legislativo les autorizó el ingreso.



Entonces se abalanzaron hacia la entrada de la sala protocolar de la Asamblea y allí se enfrentaron a un grupo de diputados opositores y empleados del Congreso.



Tras una intensa golpiza los guardias nacionales que custodian la instalación sacaron a los manifestantes.



El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, indicó que al menos cuatro diputados opositores, entre ellos Américo De Grazia, y siete trabajadores resultaron heridos en el que consideró un “episodio de vergüenza e infamia”.



Algunos medios locales difundieron imágenes de De Grazia inconsciente tras ser golpeado en la cabeza con un tubo mientras era sacado en brazos por sus colegas. El diputado Armando Armas también sufrió una herida en la cabeza que le provocó un profuso sangrado que le manchó el rostro y la camisa.



“Un gobierno que hace lo que hizo hoy con su Parlamento es un gobierno débil, es un gobierno caído, es un gobierno cobarde”, afirmó Borges y dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro aseveró “no se equivoque... representamos a todo el pueblo venezolano y haremos valer los derechos”.



Antes el vicepresidente Tareck El Aissami había llamado a las "fuerzas de la patria" y al "pueblo de a pie" a ir al Congreso a donde se encuentra el acta de la independencia para "tomar juramento y asumir esta proclama".



Los incidentes ocurrieron mientras Maduro participaba en un desfile militar para conmemorar los 206 años de la independencia de Venezuela del reino de España y después de que El Aissami se presentó en la Asamblea Nacional para abrir el acta de declaración de la independencia en un acto que no había sido notificado al Legislativo y del que no participaron los diputados opositores.



“Estamos en las instalaciones de un poder del Estado que ha sido secuestrado por la misma oligarquía que traicionó a (Simón) Bolívar”, dijo El Aissami.



Los hechos violentos se produjeron horas después de que el inspector de la policía judicial Oscar Pérez, quien piloteó el helicóptero que atacó dos organismos públicos, difundió en las redes sociales un video en el que anunció la “segunda fase” de su plan contra el gobierno de Maduro sin ofrecer más detalles.



Pérez, quien aparece en la grabación de cinco minutos y medio con una bandera venezolana de fondo y un arma larga del lado derecho, llamó a enfrentar la reforma de la constitución que impulsa Maduro.



El policía de 36 años atacó el 27 de junio desde un helicóptero de la policía judicial, que había robado de una base aérea militar de Caracas, las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia. En la acción el inspector policial estuvo acompañado de un hombre, con el rostro cubierto, del que hasta ahora no se conoce su identidad.



Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el pronunciamiento de Pérez.



Desde hace cuatro meses el gobierno de Maduro enfrenta protestas casi diarias que han dejado 91 muertos y más de mil 400 heridos.