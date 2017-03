Reportan lanzamiento de misil norcoreano

SEÚL, Corea(AP)

Corea del Norte lanzó el lunes un proyectil contra las aguas de su costa Este, dijo el ejército surcoreano, en una aparente prueba de misiles que se produce días después de que Washington y Seúl iniciaran enormes simulacros militares que Pyongyang insiste en un ensayo de invasión.



No fue inmediatamente claro lo que fue despedido, pero Pyongyang ha organizado una serie de lanzamientos de misiles de varios rangos en los últimos meses. Las pruebas son lideradas por Kim Jong Un como parte de un programa nuclear y de misiles que puede disuadir lo que él llama “EE.UU. y la hostilidad de Corea del Sur hacia el Norte”.



Seúl y Washington llaman a sus ejercicios militares en la península coreana, que permanece en un estado técnico de guerra porque la Guerra de Corea de 1950-53 terminó con un armisticio y no un tratado de paz, defensivo y rutinario.



El Jefe de Estado Mayor Conjunto del Sur dijo en un comunicado que el lanzamiento del lunes se realizó en el área de Tongchang-ri, en la provincia norte de Pyongan. El área es el hogar de la estación del satélite del norte de Seohae donde ha conducido lanzamientos prohibidos del cohete de largo alcance en años recientes.



El Norte odia los ejercicios militares, que se prolongan hasta finales de abril y que los analistas dicen obligar a sus militares empobrecidos a responder con costosos despliegues y simulacros propios. Un portavoz no identificado del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea del Norte dijo la semana pasada que la reacción de Pyongyang a los ejercicios del Sur sería la más dura de todos los tiempos.



Corea del Norte lanzó en febrero un nuevo misil de alcance intermedio y realizó dos pruebas nucleares el año pasado. También se ha generalizado la preocupación de que el Norte lleve a cabo una prueba del ICBM que, una vez perfeccionado, podría llegar, en teoría, a las costas de los Estados Unidos. Washington consideraría tal capacidad como una amenaza importante.



Estados Unidos tiene 28.500 soldados estacionados en Corea del Sur como un elemento disuasorio contra una posible agresión del Norte.