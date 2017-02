Trump: Peña Nieto está interesado en ayuda contra cárteles

WASHINGTON D.C. (GH)

En una entrevista televisiva previo al Super Bowl para la cadena Fox News, Donald Trump dijo que Enrique Peña Nieto parece "muy dispuesto" a aceptar su ayuda en la lucha contra los cárteles del narcotráfico pues su gobierno "tiene problemas para controlar" ese reto."Tenemos que hacer algo sobre los cárteles, sí que hablé con él (Peña Nieto) sobre eso. Es un muy buen hombre y tenemos una buena relación", dijo Trump en la entrevista, la cual retoma EFE Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, no aclaró si durante la conversación telefónica que sostuvo con Peña Nieto lo amenazó con enviar tropas, como se dio a conocer en diversos medios de comunicación y que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha desmentido categóricamente."Pareció muy dispuesto a recibir nuestra ayuda, porque tiene un problema y es un verdadero problema para nosotros; los cárteles están operando en nuestro país y envenenando a la juventud de nuestro país", agregó."Me encanta la gente (de México), me gusta mucho esta administración, él es un buen hombre y nos llevamos muy bien", dijo."Pero tienen problemas controlando algunos aspectos de su País, no hay duda sobre ello, y yo diría que las drogas y los cárteles de la droga son lo primero" en esos retos pendientes, añadió.