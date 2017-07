Acusaciones contra Duarte aseguran su vinculación a proceso: PGR

(SUN)

Las acusaciones integradas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, son sólidas y aseguran su vinculación a proceso, aseguró el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán.



“La orden de aprehensión de orden federal es una acusación sólida, robusta e integrada por la Subprocuraduría competente para estos efectos, y nosotros no consideramos que exista un riesgo de una violación al debido proceso y los datos de prueba que existen son suficientes para su vinculación, así lo determinó ya la autoridad judicial”, comentó el subprocurador en entrevista con EL UNIVERSAL.



Elías Beltrán descartó que el ex mandatario pueda enfrentar su proceso en libertad y que se dé un acuerdo declaratorio por los delitos que se le imputan.



“No considero que se vaya a dar un acuerdo reparatorio. De acuerdo a nuestro nuevo Sistema de Justicia Penal, y en término del artículo 19 constitucional, donde se establecen los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa está considerado el de delincuencia organizada, que es uno de los delitos que se le imputan”, explicó.



Duarte es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.



La orden de aprehensión en su contra fue girada por un juez de distrito en materia especializada en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, donde será presentado en cuanto pise territorio.



Esta autoridad judicial es quien decidirá a qué reclusorio será trasladado. Duarte será interno en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).



El subprocurador estimó que en semana y media el ex mandatario se encuentre enfrentando a la justicia mexicana.