EU promete "respuesta militar masiva" en caso de amenaza de Norcorea

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el fin de buscar una solución a la situación con Corea del Norte, luego de su sexta prueba nuclear, el presidente de EU, Donald Trump, se reunió con varios miembros militares en la Casa Blanca.



Por su parte, James Mattis, secretario de Defensa, indicó que el país americano cuenta con las herramientas suficientes para protegerse a él y a sus aliados ante una posible amenaza por parte de Pyongyang.



"Tenemos muchas opciones militares, y Trump quiere conocer cada una de ellas. Hemos dejado en claro que tenemos la posibilidad de defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados de cualquier ataque", aseveró Mattis.



"No buscamos la destrucción completa de ningún país, y en particular de Corea del Norte, pero tenemos muchas opciones de hacerlo", subrayó el secretario.



El nuevo ensayo nuclear de Norcorea corresponde a la prueba exitosa de una bomba de hidrógeno, diseñada para ser portada por misiles balísticos intercontinentales.



Corea del Sur ha llamado a aplicar "un castigo más fuerte" de Corea del Norte. Seúl anunció que considerará la posibilidad de desplegar las armas tácticas estadounidenses más potentes tras el exitoso ensayo de Pyongyang.



Moscú afirmó que Corea del Norte tendrá que afrontar graves consecuencias si continúa llevando a cabo "acciones encaminadas a socavar el régimen de no proliferación mundial".