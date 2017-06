Ataques en Londres dejan 9 muertos

LONDRES, Inglaterra(AP )

El terrorismo sacudió el corazón de Londres, indicó la policía el domingo, luego que una camioneta viró y atropelló a peatones en el Puente de Londres y, de acuerdo con testigos, hombres con cuchillos largos apuñalaron a transeúntes en el cercano Mercado de Borough.La violencia convirtió una noche tranquila de sábado en una zona repleta de bares y restaurantes, en una escena de caos y pánico con policías corriendo por todas partes gritando a la gente que huyera del lugar y con botes salvavidas ayudando a despejar el área.El Servicio de Ambulancia de Londres informó que al menos 20 personas heridas habían sido trasladadas a seis hospitales. Los medios británicos reportaron que varias personas habían muerto. La Policía Metropolitana de Londres catalogó los ataques como “incidentes terroristas”.Horas después del inicio de los ataques, una zona del Centro de Londres permaneció acordonado y la policía le pidió a la gente que abandonara el área, lo que dificultó que turistas y juerguistas regresaran a casa. Por el momento se desconoce si alguno de los agresores permanece prófugo.Los estallidos de disparos se escucharon por las calles -probablemente realizados por policías armados -y al menos tres detonaciones se registraron cuando los agentes llevaron a cabo explosiones controladas. Una imagen tomada por un testigo mostraba a un hombre en el piso rodeado por policías; parecía estar vistiendo un chaleco con latas sujetas.Gerard Vowls dijo al diario The Guardian que vio a una mujer ser apuñalada por tres hombres en el extremo Sur del Puente de Londres. Añadió que él arrojó sillas, vasos y botellas hacia los agresores para tratar de detenerlos."Seguían avanzando en su intento por apuñalarme. Estaban apuñalando a todos. Gente muy, muy malvada", declaró al periódico. "Quiero saber si la chica sigue viva. He estado caminando durante una hora y media llorando. No sé qué hacer".El barman Alex Martinez dijo que se ocultó en un contenedor para basura por media hora cuando un hombre irrumpió en el restaurante donde trabaja, que se encontraba casi lleno."Vi a ese hombre con un cuchillo en su mano y después de eso un hombre empezó a gritar, por lo que sabía que algo malo estaba ocurriendo", narró.Los médicos atendieron a los heridos cerca del mercado mientras varias personas conmocionadas lloraban y gritaban alrededor de ellos. Los policías pedían a gritos a la gente que despejara el área.El caos inició poco después de las 22:00 horas, cuando la policía atendía los reportes sobre un vehículo que arrollaba a peatones en el Puente de Londres, que cruza el Río Támesis en el centro de Londres.Varios testigos indicaron que un vehículo cambió bruscamente de dirección y arrolló a hasta seis peatones."Vimos a personas heridas en la calle y personas heridas en el pavimento", dijo el testigo Will Heaven a Sky News.