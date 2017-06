Califica May como "posible acto terrorista" los hechos en Londres

LONDRES, Inglaterra(GH)

La primera ministra británica, Theresa May, calificó los "terribles incidentes" que tuvieron lugar en Londres como un "posible acto terrorista", informa AP.Se reportó que este domingo la mandataria presidirá una reunión de emergencia del Comité de Seguridad Nacional."Tras las actualizaciones por parte de la Policía y funcionarios de seguridad, puedo confirmar que el terrible incidente en Londres está siendo tratado como un posible acto de terrorismo", reza el comunicado oficial de la primera ministra británica.Además, May informó que "la investigación progresa rápidamente" y ha expresado su "enorme gratitud a la Policía y los servicios de emergencia que se encuentran en la escena"."Nuestros pensamientos están con aquellos que se vieron atrapados en estos terribles hechos", ha apuntado la líder británica.La policía metropolitana informó que recibió llamadas poco después de las 22:00 horas para denunciar que un vehículo atropellaba a peatones sobre el puente, que cruza el Río Támesis en el centro de Londres.Poco después, las autoridades reportaron un ataque con arma blanca en el histórico Borough Market.La fuerza policial indicó que agentes armados fueron enviados al lugar, donde se realizaron disparos -si bien se desconoce quién disparó.Policía añadió que atendía también un tercer incidente en el distrito Vauxhall, en el Sur de la ciudad y a más de 1,6 kilómetros (una milla) de distancia.La fuerza tuiteó una alerta en la que advierte a los residentes de la zona que busquen un refugio, se oculten y llamen a la policía sólo si es seguro hacerlo.Nick Brandon, de la Policía de Transporte Británico, dijo que la agencia había recibido reportes de "múltiples" víctimas en un incidente que posiblemente involucra un cuchillo y un vehículo. Subrayó que desconoce la gravedad de las lesiones.Testigos indicaron que un vehículo cambió bruscamente de dirección y arrolló a varios peatones en el Puente de Londres; otros aseguraron haber visto a un hombre empuñando un cuchillo.Los testigos reportaron personas heridas tiradas en el puente. Una testigo, Holly Jones, dijo a la BBC que una camioneta blanca salió del camino y arrolló al menos a seis peatones. La mujer agregó que vio al menos a cuatro o cinco personas en el piso.Hasta el momento, la BBC reporta que más de una persona ha muerto en este incidente.Otro testigo, Will Heaven, agregó que vio a varias personas que aparentemente fueron arrolladas y observó cuando una persona era metida en una ambulancia."Vimos a personas heridas en la calle y personas heridas en el pavimento", afirmó a Sky News.El sistema de Transportes de Londres anunció que la ajetreada estación de trenes en el Puente de Londres y otras dos estaciones han sido cerradas a petición de la policía.