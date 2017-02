Gobierno de EU ha revocado más de 100 mil visas: WP

WASHINGTON D.C. (SUN)

Más de 100 mil visas estadounidenses han sido revocadas como resultado del veto migratorio del presidente Donald Trump a la llegada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, según informa The Washington Post citando a un abogado gubernamental de la corte federal de Alexandria.



El número se dio a conocer durante la audiencia de una demanda presentada por abogados de dos hermanos yemeníes que llegaron al aeropuerto internacional de Dulles el sábado pasado. Aseguran que fueron obligados a renunciar a sus visas de residencia legal y puestos rápidamente en un vuelo de regreso a Etiopía.



Simon Sandoval-Moshenberg, del Centro de Justicia de Ayuda Legal que representa a los hermanos, dijo que “el número “100 mil me sacó el aire de los pulmones”.



El abogado gubernamental, Erez Reuveni, de la oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, no pudo detallar el número de personas con visa que han sido devueltas desde Dulles a sus países de origen como resultado del veto migratorio.



Sin embargo, aseguró que todas las personas con permiso de residencia permanente o “green card” que han llegado al aeropuerto han podido pasar libremente a EU.



Para gente como los hermanos Tareq y Ammar Aqel Mohammed Aziz, que intentaron entrar al país norteamericano con visas válidas y fueron devueltos a sus países, el gobierno asegura que analiza caso por caso.

A ellos y a otros demandantes en todo el país se les están ofreciendo nuevas visas y la oportunidad de volver a EU si aceptan abandonar sus demandas.



El procurador general de Virginia, Stuart Raphael, dijo al WP que un enfoque tan poco sistemático no era suficiente, ya que no está claro cuántas personas fueron rechazadas en Dulles u otros aeropuertos.



"La prohibición de inmigración ilegítima, inconstitucional y no estadounidense del presidente Trump está causando un verdadero daño a la familias, estudiantes, negocios y universidades de Virginia. Estoy muy contento de que la juez reconociera el daño y permitiera que nuestro caso vaya hacia adelante", declaró el fiscal general de Virginia.



La controvertida orden de Trump suspende durante 120 días el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos y detiene durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.