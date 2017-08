Casa Blanca reconoce que Peña no le llamó a Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

La Casa Blanca reconoció el miércoles que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto no le llamó a su homólogo Donald Trump con el fin de elogiar sus políticas para regular la inmigración, como el mandatario estadounidense había afirmado.



En rueda de prensa en la residencia presidencial, la portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que el tema había surgido, pero en una conversación que Trump y Peña Nieto sostuvieron en la reciente cumbre del Grupo de los 20 en Alemania.



Trump “se refería a una conversación que habían tenido en la cumbre del G20, donde hablaron específicamente sobre los asuntos a los que él se refirió”, señaló Huckabee para aclarar los comentarios que el presidente estadounidense hizo el lunes cuando afirmó que Peña Nieto le había llamado para felicitarlo por la disminución en el número de personas que cruzan la frontera entre ambos países.



“El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump”, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.



La cancillería mexicana indicó que Peña Nieto sí le dijo a Trump en un encuentro el 7 de julio, durante la cumbre del G20 en Alemania, que las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos habían disminuido 31% entre enero y junio comparado con el 2016, y que hubo una reducción de 47% en el número de migrantes centroamericanos que ingresaron a México en ese período.



Trump dijo el lunes que “como saben, la frontera era un problema tremendo, y ahora los ingresos ilegales se han detenido casi en un 80%. Hasta el presidente de México me llamó, dijeron que en su frontera sur, muy poca gente está ingresando porque saben que no podrán pasar por nuestra frontera, y eso es el máximo halago”.



Aunque el malentendido fue menor, de todas formas el tema desató controversia en México, donde legisladores de la oposición se indignaron por la versión de Trump y se quejaron de lo que sonaba como "una conversación telefónica secreta” entre los dos mandatarios, y de la idea de que Peña Nieto elogiara las políticas migratorias de Trump.



Oficialmente México se opone a esas políticas, particularmente su idea de construir un muro en la frontera y obligar a los mexicanos a pagarlo.



Funcionarios mexicanos, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, contactaron a pares estadounidenses y destacaron que los dos mandatarios hablaron sobre migración en la cumbre del G20 en Hamburgo. Peña Nieto mencionó cifras según las cuales el ingreso de centroamericanos a México ha ido en declive, señaló un funcionario que pidió no ser identificada porque carecía de autorización para declarar sobre el asunto.



Si bien Trump dice que Peña Nieto lo elogió, el presidente mexicano y sus allegados recuerdan el comentario más bien como una simple presentación de cifras sin intención de halagar.



Usualmente México recibiría con agrado una disminución de las deportaciones y de la migración ilegal desde Centroamérica, pero difícilmente lo llamaría el “máximo halago” para Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que resguarda su frontera sur por voluntad propia.