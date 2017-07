Colombia: Hospitalizan a máximo jefe de las FARC

CARACAS, Venezuela(AP )

El máximo comandante de la guerrilla de las FARC fue hospitalizado el domingo en la ciudad colombiana de Villavicencio después de sufrir un accidente cerebro-vascular, de acuerdo con otro líder rebelde.



Rodrigo Londoño, de 58 años, conocido con los alias de "Timochenko" y "Timoleón Jiménez", fue trasladado a la Clínica Cooperativa de la capital del departamento del Meta, en el centro del país, como medida preventiva, dijo Pastor Alape, miembro del "secretariado" de las FARC o jefatura colegiada de siete miembros de la guerrilla.



“El estado de salud de nuestro máximo dirigente Timoleón Jiménez es estable y satisfactorio”, resaltó Alape, quien agregó que Londoño aquejó la mañana del domingo de “un poco de cansancio, no podía mover con soltura”, así como dolores en el brazo izquierdo y alteración del habla, por lo que fue trasladado preventivamente al hospital, agregó.



El parte médico de la Clínica Cooperativa añadió que el paciente presentó “un diagnóstico de accidente cerebral isquémico transitorio”, que, por lo general, es provocado por un coágulo sanguíneo que tapa o bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro”. La evolución Timochenko “ha sido satisfactoria con una mejoría de 90%”, agregó el informe.



El jefe rebelde se mantendrá preventivamente bajo observación médica en la unidad de cuidado crítico de la clínica, agregó el parte médico. Alape acotó que el líder rebelde se encuentra consciente y “hasta hace chistes”.



"Vemos con buenos ojos la parte de la evolución”, acotó Iván Ramírez, médico de cuidados intensivos a cargo del jefe guerrillero.



"Si no presenta ninguna complicación en las próximas 24 o 48 horas", como establecen los protocolos médicos, podría dejar el hospital poco después, resaltó Ramírez.



El quebranto de salud de Timochenko se produjo casi una semana después que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC cerraron uno de los capítulos más simbólicos en su proceso de paz, con la culminación de la entrega de armas del grupo rebelde que pone punto final a una de las insurgencias más extensas del continente.



Naciones Unidas confirmó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían dejado en su poder todas sus armas individuales como parte del proceso, salvo las necesarias para mantener la seguridad de sus campamentos hasta agosto.



Alape comentó que el percance ocurrió cuando Timochenko se dirigía a una zona rural para "intercambiar con la militancia" de las FARC varios temas de inquietud, como “hacer los ajustes sobre las exigencias del Estado” para que se libere a los guerrilleros que aún permanecen encarcelados y esto “ocurra de la manera más inmediata".



Las FARC y el gobierno acordaron el año pasado la entrega de armamento, para convertirse en partido político. La aplicación del acuerdo ha sido un proceso complejo y enfrenta varios obstáculos: el pacto no obtuvo el apoyo popular en un referendo nacional, el Congreso ha tenido problemas para aprobar las leyes que aplican a los acuerdos revisados y legisladores de oposición amenazan con rechazar piezas clave de los términos en caso que ganen las elecciones presidenciales del año próximo.



Timochenko, que era ya miembro del "secretariado", fue designado máximo jefe de las FARC en noviembre de 2011 en reemplazo de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, líder de la FARC desde 2008 hasta que murió baleado por la fuerza pública el 4 de noviembre de 2011.