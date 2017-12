Señalan que el yerno de Trump le pidió a Flynn que contactara a los rusos

WASHINGTON D.C. (AP)

Un miembro del equipo de transición del presidente Donald Trump dice que el yerno de Trump, Jared Kushner, es el "alto funcionario de transición" al que se hace referencia en los documentos judiciales presentados en el caso Michael Flynn.



El oficial del equipo de transición que confirmó a la persona como Kushner habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el nombre de Kushner no fue revelado públicamente.



Según documentos judiciales presentados este viernes en relación con una declaración de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, el "alto funcionario de transición" ordenó a Flynn ponerse en contacto con gobiernos extranjeros, incluida Rusia, sobre una resolución de la ONU sobre asentamientos israelíes.