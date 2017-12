"Nada" implica a Trump en confesión de Flynn, asegura la Casa Blanca

EU(SUN)

La admisión de culpa de Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, de haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos, no afecta a nadie más que a él mismo, afirmó este viernes el abogado de la Casa Blanca.



"Nada en la admisión de culpabilidad o en los cargos implica a nadie más que al señor Flynn", apuntó el abogado Ty Cobb en una nota, en la que también definió al general de tres estrellas como "un ex funcionario del gobierno de Obama".



Cobb destacó que Flynn fue funcionario del gobierno de Trump "por 25 días".



Según el abogado de la Casa Blanca, el falso testimonio de Flynn al FBI "es un espejo del falso testimonio a funcionarios de la Casa Blanca que tuvieron como consecuencia su despido del cargo en febrero de este año".



En un verdadero terremoto político, este viernes Flynn admitió ante su juez que mintió a agentes del FBI sobre sus contactos con un alto diplomático ruso en los días previos a asumir el cargo como principal asesor del presidente en materia de seguridad nacional.



La admisión de culpabilidad de Flynn es consecuencia de la investigación conducida por el Fiscal Especial Robert Mueller sobre la eventual colusión entre el comité de Trump y funcionarios rusos durante la elección presidencial del año pasado.