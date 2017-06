Donald Trump confirma salida de EU del Acuerdo de París

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos se retirará del pacto climático de París, lo que asesta un duro golpe a los esfuerzos a nivel mundial para combatir el cambio climático y aleja al país de muchos aliados.Trump señaló que Estados Unidos trataría de negociar en busca de mejores condiciones."A partir de hoy, Estados Unidos suspenderá toda implementación del no vinculante acuerdo de París", indicó Trump durante el anuncio en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Haciendo notar que la renegociación para su reincorporación no era una prioridad, el mandatario dijo que "si podemos, grandioso. Si no podemos, está bien".Al abandonar el principal esfuerzo a nivel mundial para desacelerar la oleada de calentamiento planetario, Trump cumple así una de sus principales promesas de campaña, pero también rompe con muchos de los aliados más leales de Estados Unidos, que han manifestado su preocupación respecto a la decisión.Bajo el gobierno del ex presidente Barack Obama, Estados Unidos habían accedido a reducir para 2025 las emisiones entre 26 y 28% de los niveles de 2005 _aproximadamente mil 600 millones de toneladas.Pero Trump explicó que el acuerdo ponía a Estados Unidos en desventaja ante "el beneficio exclusivo de otros países", lo que genera que empresas y contribuyentes estadounidenses absorban los costos.Los científicos declaran que es probable que la Tierra alcance niveles más peligrosos de calentamiento en breve como resultado de la decisión del presidente debido a que Estados Unidos contribuye mucho con el aumento de las temperaturas.Los cálculos indican que el retiro de Estados Unidos del pacto podría resultar en hasta 3 mil millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono anuales en el aire _suficiente para derretir las capas de hielo más rápido, aumentar el nivel del mar y detonar condiciones climáticas más extremas.