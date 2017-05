Memorables "80"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran sorpresa de aniversario recibieron los lectores de EL IMPARCIAL, que anoche consintió a más de 5 mil asistentes con el ensamble musical “Rock en tu idioma sinfónico”, en el marco del Festival Internacional del Pitic 2017.Por primera vez en Sonora, un medio realizó un concierto masivo para el disfrute del público de todas las edades que se aglomeraron en la Plaza Alonso Vidal y gozaron de los éxitos de los músicos y vocalistas de bandas de rock en español.Fue Sabo Romo, fundador de Caifanes y realizador del ensamble quien arrancó la noche a las 20:45 horas con “Viento” y provocó los gritos y coros del público que retrocedió a la década de los 90 y corearon el tema musical.“Como parte de esta celebración de 80 años de EL IMPARCIALy casi 35 de ‘Rock en tu idioma’ aquí revindicamos nuestro amor por el público y en este caso lo hacemos con la música”, dijo el fundador de Caifanes al micrófono.Una ocasión especial como el aniversario de EL IMPARCIAL requería que “Rock en tu idioma sinfónico” trajera, por primera vez a Hermosillo, a Leoncio Lara “Bon”, el afamado miembro de “Bon y los enemigos del silencio” que hizo vibrar el inicio de la noche con “Monitos”.Y salió el “Diablo”…Los gritos no se hicieron esperar cuando Sabo Romo anunció la entrada de Leonardo de Lozanne al escenario y el público femenino no dudó en sacar sus celulares para tomar fotografías al fundador de Fobia que recibió a Sonora con una carismática sonrisa para cantar “Microbito”.“Es un placer y privilegio tocar en esta tierra calidad cobijado de buenos amigos, estupenda comida y otro para de amigos que son parte integral de este proyecto.Humberto Calderón y Sergio Santacruz. Ellos son Neón”, presentó Romo a Cala, quien fue el siguiente en apoderarse del público con “El último adiós”.Al finalizar el bloque eléctrico, Sabo dio la bienvenida a Felipe Pérez Santiago y al grupo de músicos de la Camerata Metropolitana, que a partir de entonces acompañaría el resto del concierto a los músicos de “Rock en tu idioma sinfónico”.En esta segunda etapa del concierto, la orquesta musicalizó los afamados temas musicales de bandas como Caifanes, Enanitos Verdes, Bon y los Enemigos del Silencio, Neón, Fobia, Rostros Ocultos, Los Amantes de Lola, entre otras más.Las canciones que formaron la perfecta fusión entre el rock y la música clásica fueron “La muralla verde”, “Juegos de amor”, “Beber tu sangre”, “Voy a buscar”, “Diablo”, “Hombre lobo en París”, “Diablito”, entre otras más.Como una gran sorpresa para todo el público presente, todos los integrantes de “Rock en tu idioma sinfónico” salieron al escenario y recibieron los aplausos y euforia de los seguidores. Una vez más, tras agradecer la invitación de Periódico EL IMPARCIAL y de hacerlos parte de su 80° aniversario, recompensaron el cariño de Sonora para cantar, todos juntos, los emblemáticos temas “Es tan fácil” de Miguel Mateos y “El temblor”, de Soda Stereo.Viento (Sabo)Monitos (Bon)No hay nada eterno (Neón)Microbito (Leonardo de Lozanne)El último adiós (Cala)Mátenme porque me muero (Sabo)Voy a buscar (Bon)Beber de tu sangre (Gazzu / Neón)Juegos de amor (Neón)La muralla verde (Leo)El Diablo (Leo)Hombre lobo en París (Leo)Marielito (Cala)Kumbala (Cala)El Final (Cala)Es tan fácil (todos)El temblor (todos)