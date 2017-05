¡Hoy rockeas con EL IMPARCIAL!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para los amantes del rock en español y aquellos que vieron nacer algunas de las bandas más emblemáticas del género en la década de los 80,esta noche la espera terminó, pues hoy a las 20:00 horas en la Plaza Alonso Vidal se presenta por primera vez el concierto "Rock en tu idioma sinfónico" con la presencia de Sabo Romo (fundador de Caifanes y líder del proyecto), quien se acompañará de músicos y vocalistas como Jorge "Chiquis" Amaro (Neón, Fobia), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Gasú (Los Amantes de Lola), Leonardo de Lozanne (Fobia), Kazz (Los Amantes de Lola), Piro (Ritmo Peligroso) y Cala (Rostros Ocultos).



Todos ellos llegarán en el marco del 80 aniversario de Periódico EL IMPARCIAL y el 15 Festival Internacional del Pitic para cantar los éxitos de sus carreras artísticas mientras son musicalizados por la Camerata Metropolitana que dirige Felipe Pérez Santiago.



"Es una sensación increíble de satisfacción; hay una parte de emoción, de agradecimiento, de alegría porque 'Rock en tu idioma Sinfónico' y Caifanes nos permiten acercarnos a gente joven, a quienes por una cuestión de fecha de nacimiento no les tocó ser parte de esto en los 80 o 90,pero ahora son parte integral de esto", dijo Sabo Romo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Son eventos familiares a los que va hasta la abuelita, chavitos de 5 a 15 años, que cantan las rolas y se emocionan. El plus maravilloso de este proyecto es que posiblemente mucha gente que nos ha vistotal vez nunca había escuchado una orquesta sinfónica en vivo. Son las mismas canciones, pero son diferentes en cuanto a interpretación", continuó.



¡Celebra 30 años de Caifanes!



Además de cumplir dos años de "Rock en tu idioma sinfónico",el fundador de Caifanes está cerca de festejar el 30 aniversario de su agrupación,por lo que anunció que la afamada banda de rock en español está en planes de grabar un nuevo disco.



"Este 2017 estamos celebrando el 30 aniversario del primer concierto de Caifanes y continuamos con una gira que se ha eternizado por 6 años. Haremos algunas fechas en algunos puntos importantes del País, de Sudamérica y de Estados Unidos, y a medida en la que podamos acomodar los tiempos y plantearnos una serie de situaciones, seguramente empezaremos con el disco nuevo, que ya está muy platicado pero honestamente no hemos tenido el tiempo o momentos correctos para planear lo que queremos hacer", agregó.



"Tenemos algunos esqueletos de canciones, hay algunas cosas que se dieron durante estos años, seguimos tratando de generar y provocar emociones, porque nos encanta tocar juntos y ser un núcleo que tenga que ver con la gente. Queremos meternos al estudio con disco nuevo y lo haremos con la enorme ventaja de que somos artistas independientes y que no estamos atados a horarios y fechas. Nos la tomamos con más calma de la que deberíamos, pero sencillamente así es", finalizó.