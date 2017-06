Vuelve Jessy Miranda…¡En vivo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante un año y medio Jessy Miranda no hizo promoción de algún sencillo o disco nuevo. Pero el tiempo no quedó perdido, pues tras ese periodo de ausencia, la ex participante de "La Voz México" (Temporada 3) regresa a la contienda musical con un nuevo disco en vivo con covers de temas que el público ya conoce en las fiestas y reuniones sociales.



"Tenemos alrededor de un año y medio que no habíamos sacado nada,ni sencillo ni disco ni video. Ahorita estoy retomando mi carrera con este disco en vivo que lo tenía pactado desde hace tres años porque es más cercano a la gente. De hecho hicimos una fiesta donde me estuvieron acompañando mi club de fans, amigos cercanos y más", dijo Jessy Miranda para EL IMPARCIAL.



"Son canciones para quienes les gusta la fiesta y que siempre las escuchamos, pero ahora en la voz de Jessy Miranda junto a Grupo Contrarios, que fueron los que me acompañaron en la grabación. Son 11 temas de covers como ‘Cruzando arroyos’, ’Treinta cartas’. ‘Mi enemigo el amor’, ‘Adiós, amor’, ‘Recordarás’ y más. Tenemos mucha variación para el gusto de toda la gente", continuó.La cantante explicó que la razón de su ausencia en la escena musical se dio de forma natural, sin planeación previa, pero se encuentra lista y con el ánimo de presentar su nuevo disco, además de uno más que ya está grabado y saldrá en unos meses más."Se hizo la promoción, viajé alrededor del País en México con mi disco ‘Algún día’. Me fue muy bien y la pausa se dio natural. No fue algo planeado. El momento se dio. Cuando uno firma en una compañía a veces no está en nosotros sacar un disco. Tenemos que llevar una secuencia y obedecer a ciertos jefes de ciertas cosas, pero lo bueno es que quedó atrás y retomo mi carrera en las manos", agregó.



"Más adelante venimos presentando el disco inédito en tres o cuatro meses. Ya lo tenemos grabado y sólo sería ajustar los últimos detalles. No tengo colaboraciones pero sí son 14 temas, 11 inéditos de compositores como Luciano Luna, Horacio Palencia, y más", finalizó.