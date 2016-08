Deja Juan Gabriel fortuna valuada en 30 millones de dls

CIUDAD DE MÉXICO()

Con 44 años de carrera artística, Juan Gabriel no sólo dejará como legado más de mil 800 canciones escritas y más de 60 discos, sino también una fortuna valuada en 30 millones de dólares.Este legado económico, de 560 millones de pesos, es fruto de los 100 millones de discos vendidos, las más de 15 mil presentaciones y las regalías que le han redituado sus temas grabados por más de mil 500 artistas de todo el mundo.Pero el monto puede ser mayor a lo calculado, ya que la revista Pollstar lo colocó este año entre los 20 artistas que más dinero hacen por concierto.El intérprete de "No tengo dinero" generaba 934 mil 935 dólares por presentación, sólo rebasado por nombres como Bruce Springsteen, Madonna, Muse o The Weeknd y Dead.Para la revista Forbes ocupó el lugar número 18 entre los músicos más ricos del mundo, con ingresos sólo en 2015, de 11 millones de dólares.Sobre quién se quedará con esta nada despreciable herencia, una de las versiones dice que sus hijos Iván Gabriel, Joan Gabriel, Jean Gabriel y Hans Gabriel, serán los herederos tanto de propiedades, derecho de canciones y dinero, siendo albacea Iván, con quien Juan Gabriel llevaba una relación muy cercana en los últimos años ya que trabajaba con él.Otra, muy posible, es que Silvia Urquidi (amiga del músico) siga en posesión de parte de su fortuna, aunque ella ha declarado que todo regresará a la familia de "El Divo de Juárez".Hay que recordar que en 2013, después de 12 años de una demanda por despido injustificado interpuesta por ex músicos de Juan Gabriel, se ordenó el embargo de bienes, pero se lograron rescatar 16 de sus propiedades, cuyo valor supera los 100 millones de pesos, cuando Alberto Aguilera puso todo a nombre de su amiga y consejera, lo que le trajo problemas porque se le acusó de simular una compra-venta. Pero Urquidi demostró que era dueña legal de las propiedades.También existe su rancho de Santa Fe, Nuevo México, que está en venta y se encuentra valuado en 2 millones 950 mil dólares.Cuenta con 16 hectáreas, 14 parcelas, varias casas para huéspedes que dan un total de 56 recámaras y 46 baños, un estudio de grabación, una casa principal y una capilla.No sólo Michael Jackson contaba con su propiedad del ensueño, Neverland, también Juan Gabriel poseía con un refugio cuando quería alejarse del mundo: Juangácuaro, rancho ubicado a dos kilómetros de Parácuaro, Michoacán.La propiedad cuenta con estudios de grabación, cabañas y bungalows, además de cultivos de frutas y hortalizas propios de la región.Uno de los últimos grandes proyectos del cantautor, fue la creación del Centro de Espectáculos Noa Noa, ubicado en la Riviera Maya, y con el apoyo del Grupo Lomas Travel.El complejo también incluiría una escuela de música para niños, así como un auditorio para mil 200 espectadores, un museo sobre la trayectoria del artista, otro sobre el tequila y el vino, y una plaza gourmet donde se mostraría la riqueza de la gastronomía mexicana.Todo esto estaría en las instalaciones del hotel Generations Riviera Maya, donde Juan Gabriel también tendría a su disposición un estudio de grabación y un suite con vista al mar, para cuando decidiera visitarlo en vacaciones.Pese a que en mayo del año pasado se realizó una ceremonia, donde Juan Gabriel colocó la primera piedra, los trabajos de construcción se detuvieron al poco tiempo por problemas con asuntos de derechos de autor.Con la muerte del artista no se sabe si este proyecto se retomará en un futuro o se quedará en el olvido.