Beyonce se apodera de los VMAs, gana video del año

NUEVA YORK (AP)

Beyonce se adueñó de los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo, al alzarse con el honor al video del año y ofrecer una actuación de 16 minutos que incluyó los éxitos recientes de "Lemonade", paseándose por varios escenarios con una sólida interpretación vocal, pasos de baile habilidosos y hasta cambios de vestuario, todo ante la mirada de un público que la vitoreaba.Beyonce ganó el máximo premio por "Formation", superando a Adele, Kanye West, Justin Bieber y Drake."Antes que nada me gustaría agradecerle a mi hija y a mi increíble esposo por todo su apoyo", dijo la estrella, que llegó al evento acompañada de su hija Blue Ivy. "Le dedico este premio a la gente de New Orleans".Beyonce comenzó su número con "Pray You Catch Me" bajo un juego de luces azules en el escenario. Iba vestida de blanco, pero luego se quitó una capa de ropa y quedó en un leotardo negro de manga larga mientras cantaba "Hold Up" y "Sorry". Actuó furiosa e hizo "twerking" mientras interpretaba "Don't Hurt Yourself" y terminó con el himno "Formation".Los espectadores en el Madison Square Garden miraban intensamente, muchos de ellos grabando con sus celulares.Fue un momento que recordó a los VMAs (como también se conocen estos premios por sus siglas en inglés) de 2014, cuando Beyonce actuó durante 16 minutos y recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard. Este año dicho honor fue para Rihanna, quien dividió sus actuaciones a lo largo de la noche, cantando éxitos como "Work" y "We Found Love".La brillante actuación de Beyonce contrastó duramente con la de Britney Spears , quien volvió al escenario de Premios MTV luego de 10 años. No solo hizo playback, como de costumbre, sino que lo hizo mal. Spears interpretó su éxito "Make Me..." y bailó impecablemente, pero no cantó una sola palabra en vivo de la canción. La acompañó el rapero G-Eazy, y también dobló en el éxito de él "Me, Myself and I".Beyonce ganó además el premio al mejor video femenino por "Hold Up", que fue presentado por cuatro de las cinco gimnastas olímpicas estadounidenses. Gabby Douglas no estuvo presente; se encuentra hospitalizada por una infección en la boca."Gracias a mis fans. Los amo", dijo Beyonce. "Que tengan una noche hermosa".En un acto típico de Kanye West, el rapero despotricó en el escenario sobre temas que fueron desde sus problemas con Taylor Swift hasta la violencia en su natal Chicago antes de presentar su video de "Fade". Habló de su video de "Famous", que incluye lo que parecen ser imágenes de West, Swift, Kim Kardashian , Donald Trump y otros desnudos. Incluso señaló a su exnovia Amber Rose, quien estaba entre el público y también aparece en el clip."Era una expresión de nuestro ahora, nuestra fama en este momento, nosotros adentro de la TV, tú sabes, la audacia de poner a Anna Wintour justo al lado de Donald Trump", dijo."Puse a Ray J ahí", añadió en referencia al ex de Kardashian con quien ésta grabó un video sexual."Pero si lo piensan, la semana pasada asesinaron a 22 personas en Chicago", continuó. "Ustedes saben, la gente viene y me dice, '¡Hombre, es verdad! Toma, dile esto a Taylor. ... Por eso la llamé", dijo riendo haciendo alusión a su reciente drama con la estrella pop, quien no asistió a los VMAs y no estaba nominada.Entre otras actuaciones Ariana Grande trajo una clase de spinning para cantar "Side to Side" con Nicki Minaj. Grande pedaleó mientras cantaba acompañada por bailarinas que la imitaban y bailarines levantaban pesas y hacían otros ejercicios. Al final de su número Grande y Minaj se llevaron los rostros de los bailarines a sus entrepiernas.En otra oda a los recientes Juegos Olímpicos, Michael Phelps dijo que lo inspiraba la música de hip hop antes de presentar a Future, de quien dijo haber escuchado su música antes de nadar y hacer la mueca que se hizo viral. El rapero, cantante y productor interpretó su éxito "(Improperio) Up Some Commas".Drake ganó el primer premio de la noche, a mejor video de hip hop, por "Hotline Bling". Puff Daddy, quien presentó el galardón, dijo que Drake estaba varado en tráfico. Calvin Harris se llevó el premio al mejor video masculino con "This is What You Came For", que incluye a Rihanna y fue coescrito por su exnovia Swift. Harris agradeció el reconocimiento en un mensaje de video.David Bowie, quien murió de cáncer a principios de año, recibió cuatro nominaciones por "Lazarus" y ganó en la categoría de mejor dirección de arte. El video musical, que lo muestra frágil en cama con los ojos vendados, salió apenas días antes de su deceso el 10 de enero.Fifth Harmony y Ty Dollar $ign recibieron el premio a la mejor colaboración por el video de "Work from Home". El grupo de chicas también se llevó el premio a la canción del verano por "All In My Head (Flex)". La banda pop DNCE, encabezada por Joe Jonas, se impuso como artista nuevo.Beyonce, quien encabezaba la lista de nominados con 11 candidaturas, llegó vestida como un ángel de alas verdes con su pequeña Blue Ivy y Sybrina Fulton, Lezley McSpadden y Gwen Carr, las madres de Trayvon Martin, Michael Brown y Eric Garner, entre otros. Éstas aparecieron en videos de su álbum visual "Lemonade" y también comprenden Mothers of the Movement, mujeres de minorías que han perdido hijos a causa de la violencia.Jimmy Fallon presentó a los nominados al máximo galardón vestido como Ryan Lochte y con el cabello platinado. Como Lochte, que está en problemas tras presentar un reporte falso de robo por un incidente durante los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, Fallon mintió en el escenario y dijo que escribió "Sorry" de Justin Bieber y dirigió todos los clips nominados a video del año.Adele le seguía a Beyonce con ocho nominaciones, pero la cantante británica no asistió a la ceremonia.