"Sí conozco a Flores, no sabía que era narco": Julión Álvarez

Julión Álvarez dio este jueves una conferencia de prensa en Ciudad de México para aclarar las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.



El cantante del género norteño se dijo una persona que desde hace 10 años ha trabajado arduamente para obtener todo lo que tiene y enfocado en el camino “más derecho posible”.



Ante esta situación, Álvarez mantiene la asesoría legal y más adelante brindará mayores detalles al respecto.



“El único objetivo de la conferencia es dar la cara por respeto a mis seguidores.

“Soy una persona en la que pueden confiar y soy una persona muy muy derecha”, aseguró Julión.



De la misma manera, dijo no tiene información de ningún bloqueo de cuentas.



Cuando se le cuestionó acerca de su vínculo con el presunto narcotraficante, el cantante aceptó conocer a Raúl Flores como empresario pero afirmó que un contacto directo o tratos con él nunca sucedieron ya que asegura: “no tengo la necesidad a tener socios”.



Álvarez niega haber sido notificado por autoridades norteamericanas o mexicanas sobre las acusaciones que pesan en su contra.



Durante la conferencia calificó como una "situación incómoda" que el Departamento del Tesoro lo haya relacionado como testaferro del narcotraficante Raúl Flores.



"Soy una persona digna, con muchos valores… me gusta caminar por el lado derecho, a menos que me doblen la pata camino chueco", bromeó el músico.



El cantante chiapaneco insiste que esta conferencia fue organizada para dar la cara a su público y aclarar los nexos con el crimen organizado.



El día de ayer, el cantante junto con el futbolista Rafael Márquez fueron señalados como "testaferros importantes" del narcotraficante Raúl Flores, quien habría operado en el país desde hace 35 años.