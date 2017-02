Lady Gaga enciende el escenario del Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante estadounidense Lady Gaga apareció en el techo del Estadio NRG, de Texas, para iniciar su show de medio tiempo del Super Bowl LI.Foto: APDespués de hablar sobre la justicia, Gaga saltó rumbo al escenario y cantó "Poker Face" sobre una pequeña plataforma para luego volver a volar y caer justo en el escenario.Foto: AP"Born this way", "Telephone" y "Just Dance" continuaron en el repertorio del espectáculo.A continuación Gaga saludó al público y tocó el piano para interpretar "Million Reasons", momento que aprovechó para también saludar a sus padres.Foto: APCon "Bad Romance" cerró el show, en el que no lució atuendos estrafalarios como algunos esperaban.Hasta ahora, el partido está a favor de los Falcons de Atlanta por 21 a 3 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.Foto: APLuke Bryan interpretó el himno de Estados Unidos previo al inicio del encuentro.