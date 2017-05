Sonorense es campeón con las Chivas

GUADALAJARA, Jalisco(GH)

El originario de San Luis Río Colorado, Jesús “Chapo” Sánchez, está entre los sonorenses en ser campeones en el futbol mexicano ¡Hoy lo logra con las chivas!Los otros sonorenses son: Jesús Molina, que fue campeón con Santos; J. Molina y J.C. Valenzuela, con el América; Jesús “Tecatito” Corona, con el Monterrey; y Francisco “Jicamita” Acuña, con Tigres.Aunque nació en San Luis Río Colorado, vivió desde los dos años en la ciudad de Caborca, donde aprendió a jugar futbol y hoy juega en ligas profesionales.Su carrera ha sido un verdadero ejemplo de perseverancia.Hace apenas dos años, era el futbolista más cuestionado del Guadalajara. La afición exigía su salida, dice AS Los técnicos le negaban oportunidades. Pero hoy, Jesús “Chapo” Sánchez ha sido parte del equipo campeón de la Liga MX.Alan Pulido y José Juan Vázquez anotaron los goles y Chivas rompió una larga sequía sin títulos al conquistar el domingo la 12da corona en su historia al vencer 2-1 a Tigres para proclamarse campeón del torneo Clausura mexicano.Pulido, un canterano de Tigres, marcó su segundo tanto de la final a los 16 minutos y Vázquez le dio rumbo al partido a los 69 minutos para el Guadalajara, que prevaleció con un cómputo global de 4-3.Chivas no reinaba en la liga desde el Apertura 2006. Con sus 12 coronas, Chivas iguala al América como los dos equipos más laureados del país.El Guadalajara, que había ganado dos de los últimos tres torneos de la Copa Mx, incluyendo el último, se convierte en el primer equipo en lograr el doblete desde que Necaxa lo consiguió en 1995.Todos estos laureles desde que el club fichó al entrenador argentino Matías Almeyda, quien eludió los problemas del descenso que tenía el equipo cuando tomó las riendas. El "Pelado" Almeyda también contó con el apoyo de una dirigencia que en el pasado se había caracterizado por su impaciencia con los entrenadores y que le dio armas para trabajar con fichajes como los de Pulido, Vázquez y Rodolfo Pizarro, entre otros.El argentino Ismael Sosa descontó a los 88 para Tigres, que fracasó en su intento de ganar el sexto título de su historia y en ser el tercer equipo en conseguir un bicampeonato en México desde que se instauraron los torneos cortos en México en 1996.Se trata de la segunda derrota en una final en este semestre para el equipo dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, que sucumbió ante Pachuca en la disputa por la Liga de Campeones de la CONCACAF.Ante un lleno en el estadio Chivas, el partido estuvo equilibrado en sus primeros minutos sin llegadas claras de ninguno de los dos equipos hasta que Oswaldo Alanís mandó un centro por izquierda hacia el área, donde Pulido conectó disparo rasante de pierna derecha que entró pegado al poste derecho del portero argentino Nahuel Guzmán.En desventaja, Tigres adelantó líneas y generó sus primeros disparos a puerta con intentos de Javier Aquino y del francés André-Pierre Gignac que se fueron desviados sobre la media hora.En la segunda parte, Tigres volvió a tocar la puerta a los 50, con un disparo del argentino Sosa que fue rechazado con apuros por el portero Rodolfo Cota.Los visitantes se acercaron de nueva cuenta a los 67 en una jugada de tiro de esquina en la que el brasileño Juninho conectó remate de cabeza que se fue por encima del arco.Cuando más fuerte era la insistencia de los visitantes, Vázquez tomó un rebote en las afueras del área y sacó un potente tiro que rozó ligeramente a un zaguero y entró pegado al poste derecho del arquero Guzmán.Tigres intentó recortar la desventaja en los minutos finales pero no tuvo claridad en sus aproximaciones hasta que Sosa se animó a disparar desde fuera del área y su intento entró pegado al poste derecho del arquero Cota.