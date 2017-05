Rayos se imponen ante Águilas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En dramático juego que se definió hasta los últimos momentos, los Rayos de Hermosillo se impusieron 96-94 a Águilas Doradas de Durango en el segundo cotejo de la serie celebrado el sábado en el Gimnasio del Estado.



Tras llegar en desventaja a la última parte del enfrentamiento, los dirigidos por Gene Cross tuvieron en Emmanuel Little a su guía para salir con el resultado positivo al conseguir una canasta con el marcador empatado y con cuatro segundos en el reloj, lo que les dio el éxito.



Anthlon Bell fue el mejor de lado de los hermosillenses al encestar 20 unidades, 18 de ellas con su especialidad y con el arma principal de su esquema de juego, los tiros desde la larga distancia, con el respaldo de Little quien metió 19 más.



Por la visita el líder ofensivo fue Jordon Crawford quien se despacho con 25, también con el recurso y la estrategia de disparar desde la media y larga distancia, aunque de poco sirvio para el resultado final.



Aunque parecía que por momentos la visita dominaría, los de casa supieron sacar la casta y de la mano de jugadores como Bell y Jorge Camacho pudieron llegar al medio tiempo con una ventaja de 45-40 que les abría las puertas rumbo a la segunda mitad.



Cuando aparentaba que Rayos se acercaba a otra victoria fácil en la temporada, el tercer periodo no fue el mejor para ellos y no solo se vieron alcanzados en el tanteador, sino que los duranguenses tomaron la delantera 78-76 de la mano de un implacable Jordon Crawford.