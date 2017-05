Rayos queman a las Águilas

información relacionada Fotogalería Rayos derrotan a las Águilas Doradas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Anthlon Bell encestó siete triples y los Rayos de Hermosillo derrotaron a las Águilas Doradas de Durango con un amplio margen 104-91 en el primer duelo de la serie en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



Bell comandó la ofensiva de los locales con 25 unidades, 21 de ellas con tiros de larga distancia. También cooperaron para la victoria Jorge Camacho y el recién llegado Jeremiah Wilson, con 19 y 17 puntos de manera respectiva.



El inicio del juego fue dominado totalmente por el equipo de casa, aunque no existió mucha diferencia de puntos entre ambas escuadras.

En el segundo cuarto el equipo local aflojó al final de este, cosa que no desaprovechó Durango para tomar ventaja de 51-47 al medio tiempo.



Tres primeros tiempos muy reñidos se jugaron en el duelo del Gimnasio del Estado, pues al término del tercer cuarto la pizarra marcaba 75-69, ya a favor de Rayos.



No fue hasta en el último episodio cuando el cuadro local despuntó en el marcador y demostró su superioridad con un parcial de 29-22 que selló el triunfo.



Por las Águilas, los mejores anotadores fueron Jordon Crawford con 22 y el capitán Martín Samarco con 22.



Mañana se llevará a cabo el segundo juego de la serie en el Gimnasio del Estado entre los Rayos y las Águilas en punto de las 20:00 horas.