Luz Mercedes Acosta a la espera del bronce

Tras el escándalo de dopaje que se presentó en Londres 2012, la halterista sonorense Luz Mercedes Acosta se convirtió en medallista de bronce, aunque aun está a la espera de que el Comité Olímpico Mexicano le dé la confirmación.



Fue este viernes en la mañana cuando la Federación Internacional de Halterofilia, hizo la modificación en los rankings de la competencia celebrada en suelo londinense, donde la mexicana ya aparece ubicada en la tercera posición.



La kazaja Maiya Maneza, la rusa Svetlana Tsarukaeva y la turca Sibel Simsek se habían quedado con el primero, segundo y tercer puesto en la división de menos de 63 kilogramos, pero dopajes las dejaron sin medallas.



Es por eso que la canadiense Christine Girard pasó del cuarto sitio al primero, la búlgara Milka Maneva del quinto al segundo y la mexicana Acosta Valdez del sexto al tercero, esta última con una marca final de 225 kilogramos levantados, 99 en arranque y 125 en envión.



La hermosillense ya brindó declaraciones a medios nacionales en los que aseguró que todavía no está segura de la medalla porque aún no se lo ha notificado el COM.



“Todavía no me la creo, todavía no me cae el '20' porque el Comité Olímpico Mexicano (COM) no ha dado señales de vida, entonces sigo a la espera”, declaró al diario mexicano RÉCORD.