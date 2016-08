Reconocen a Alejandra Valencia

información relacionada Fotogalería Recibe Alejandra Valencia reconocimiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los reconocimientos y las muestras de cariño a la arquera sonorense Alejandra Valencia no cesan y en esta ocasión el gimnasio All Fitness se unió a este agradecimiento masivo en un evento celebrado en una de sus sedes.



La ceremonia la encabezó Alejandro Pérez Rubio, presidente del consejo de All Fitness, además de la galardonada Alejandra Valencia, el entrenador de gran parte de su carrera, Miguel Flores, y Emmanuel Yépiz, representante de Codeson.



Valencia Trujillo fue recibida por poco más de 60 niños del Colegio Aleph, y dos de ellos le entregaron un ramo de flores, para posteriormente pasar a la proyección de un emotivo video donde se narró a grandes rasgos la historia de la deportista.



Posteriormente, Pére Rubio le dirigió unas palabras donde reconoció que era un honor estar sentado a lado de una deportista con sus alcances, para entregarle una placa al igual que al entrenador Miguel Flores.



Además, All Fitness le otorgó a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora una beca para todos los atletas y entrenadores de alto rendimiento de la dependencia para que utilizaran las instalaciones del gimnasio cuando quisieran.



Fueron los alumnos del Colegio Aleph quienes en todo momento estuvieron atenentos a lo que la dos veces olímpica hacía y decía, incluso hubo algunos que se animaron a hacerle preguntas y mostraron interes por practicar el tiro con arco.