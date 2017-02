El equipo Cimarrones de Sonora queda 1-0 ante Bravos de Juárez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una genialidad del goleador del equipo y dos atajadas monumentales del arquero fueron suficientes para que Cimarrones de Sonora derrotara 1-0 a Bravos de Juárez en la décima jornada del Clausura 2017 del Ascenso MX.En un duelo cerrado con muchas faltas en el medio campo, los dirigidos por Juan Carlos Chávez sumaron su sexta victoria de la temporada y con 18 unidades amanecieron hoy en el segundo lugar de la tabla general.La primera emoción del juego se presentó apenas a los 4 minutos cuando Kalu Gastélum derribó a Sidnei Sciola dentro del área, pero Gabino Espinoza supo aguantar un penal mal cobrado por parte de Leandro Carrijo para evitar el 1-0.Después de un lapso en el que no hubo emociones, Rai Villa tiró un túnel en medio campo y se enfiló hacia la portería rival para disparar de forma colocada y con fuerza poniendo arriba a los de casa 1-0.Sin embargo, no todo fue alegría para el ariete hermosillense, ya que minutos después recibió un golpe en la cadera que le impidió seguir jugando para el segundo lapso del encuentro.El inicio de la parte complementaria fue de pocas emociones y de un cuadro de Cimarrones que no mostró mucho en la delantera, incluso la opción más clara en los primeros minutos fue de los visitantes por conducto de un disparo de media distancia de Cristian Gordillo.Todavía al 87', Lucas Da Silva estuvo cerca de empatar el juego con tiro razo y colocado, pero un manotazo salvador de Gabino a la base del poste le quitó la esperanza a los fronterizos.