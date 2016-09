Cimarrones en mala racha

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se amplió la racha sin triunfo para Cimarrones de Sonora después de caer 2-1 ante Bravos de Juárez en acciones de la décima jornada del Apertura 2016 del Ascenso MX en duelo disputado en Ciudad Juárez, Chihuahua.El primer tiempo fue complicado para Cimarrones, sin embargo, un disparo de Othoniel Arce que sacó Cirilo Saucedo y una gran jugada individual de Miguel Vallejo al 19’ que se estrelló en la base del poste estuvieron a nada de poner arriba a los de Sonora.Después de la aproximación de Vallejo, al minuto 20, una gran jugada por el costado derecho de Mauro Fernández dejó solo en el centro del área a Leandro Carrijo quien no desaprovechó y mandó la pelota a las redes.Tras irse abajo al medio tiempo 1-0, la tropa de Juan Carlos Chávez arrancó de buena manera la segunda parte del cotejo, pero a pesar de tener la posesión de la pelota no pudieron crear ninguna opción real de peligro.Los Bravos hicieron valer su localía y al 57, Magno Aparecido recibió una pelota dentro del área en un contragolpe letal orquestado por Félix Micolta y puso el 2-0 con una “vaselina” ante la salida de Gabino Espinoza.La tropa sonorense fue a la carga y estuvieron cerca de hacerse presente en el marcador en par de ocasiones gracias a un remate al poste de Raí Villa al 65’ y una falla monumental de Arce quien al 70’ no pudo empujar una pelota cuando estaba solo contra el arquero.El descuento para los de visita se presentó al 77’ cuando Luis Loroña disparó desde fuera del área y con la colaboración del portero rival acercó a los suyos 2-1, pero no pudieron igualar.