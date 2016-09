Reciben a Luis Zepeda al son del mariachi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un 15 de septiembre que se prestaba por ser día de fiesta en el mes patrio y con el son del mariachi, fue recibido el atleta hermosillense Luis Alberto Zepeda Félix poco después de las 18:00 horas por la tarde a su tierra natal.



Una centena de personas, entre ellos estaba su esposa, sus padres, familiares, amigos y entre otros, acudieron al aeropuerto “Ignacio Pesqueira” acompañaron a su llegada al ganador de la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.



En el momento en que Zepeda Félix cruzó la puerta de llegadas de la terminal, la algarabía se hizo sentir entre los presentes, entre porras y gritos de felicidad por verlo tras su participación en tierras cariocas.



En compañía de sus familiares, su entrenador Efraín Minjarez y con el director de la Codeson, Genaro Enríquez Rascón, instalados en una sala de juntas del aeropuerto para atender a los medios de comunicación, el atleta hermosillense aseguró que como en cada competencia dio su mayor esfuerzo, pese que no estaba al 100% por una lesión en el hombro.



“Quiero decirles que di lo mejor de mí como siempre en cada competencia y aquí está el resultado ahora, yo entregué lo mejor de mí, y en el último lanzamiento di todo lo que yo pude, aunque dije 'aquí que se quede mi brazo, de todas maneras me van a operar' y me salió el tiro más largo”, mencionó.



Con cuatro preseas obtenidas en cuatro diferentes justas paralímpicas, Zepeda Félix mencionó que cada una tiene un valor especial y sin favoritismo sobre alguna de ellas, por ser un resultado y satisfacción con sensación diferente.



“Cada competencia es diferente, cada competencia es algo especial, cada competencia yo la disfruto como si fuera la primera, y cada resultado es una satisfacción, es una meta más lograda”, añadió.



Sobre su futuro reveló que tiene en mente la posibilidad del retiro, pero que esta decisión la analizará luego de la operación que próximamente tendrá en el hombro y los resultados que obtenga en sus próximas competencias.