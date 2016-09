Diego Mercado trabaja por un puesto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ensenadense, Diego Mercado, quiere unirse a sus coterráneos jugando para Naranjeros de Hermosillo, y luego de una gran temporada debut en la Liga Norte de México sus esperanzas no son descabelladas.



En el conjunto hermosillense son varios los peloteros de Ensenada que han dejado huella y que aún siguen en el equipo; actualmente el legendario Cornelio García, como coach, y el parador en corto Jorge Flores.



“Mi paisano Cornelio tiene la marca de los mil hits, son personajes a los que uno admira desde niño.



“Ya he compartido entrenamientos con Jorge en Ensenada y es una persona muy humilde y de mucho aprendizaje, tratamos de aprenderle lo más que se pueda, ya sea en bateo o fildeo”, expresó.



Luego de cinco años como amateur, Mercado debutó este año como profesional en la Liga Norte de México, donde se alzó con el título jugando para los Freseros de San Quintín.



“No inicié jugando ahí, pero esperamos la oportunidad y gracias a Dios se nos dieron las cosas, ahí nos mantuvimos de titulares y en playoffs nos fue muy bien.



“Venimos buscando un lugar, y si no, aprender de los coaches, que son muy buenos; si no se da este año vamos a seguir trabajando para venir más preparado el año que entra”.