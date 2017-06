Garra Cañera empata serie a Rayos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un triple con tres segundos en el marcador hizo que los Rayos de Hermosillo cayeran 72-71 ante la Garra Cañera de Navolato y dejaran que la serie se empatara a un triunfo por bando en la primera ronda de playoffs del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



Cuando el juego se encontraba igualado 69-69 en los últimos suspiros del mismo, Kevin Rogers confirmó que era el mejor de la noche y con un largo triple hizo callar al Gimnasio del Estado que esperó un milagro para remontar con tres segundos disponibles, pero no sucedió.



Los 25 puntos de Kevin Rogers y los 16 de Mychal Ammons fueron un duro golpe para los de la capital de Sonora que sólo pudieron responder con 19 de Emmanuel Little y 14 de Steve Monreal, quienes por más que intentaron no pudieron poner el marcador a favor.



La primera mitad estuvo complicada para los de casa quienes en ningún momento tuvieron la puntería necesaria para evitar que los sinaloenses, también con dificultades y de la mano de Kevin Rogers con quince puntos en este lapso, se fueran al descanso con ventaja de 29-25.



La misma falta de puntería ya se hacía presente desde el inicio del cotejo para los hermosillenses quienes tardaron poco más de cuatro minutos de juego para poder concretar la primera canasta, esta de la mano de Jeremiah Wilson quien rompió el cero para los suyos.



El enfrentamiento dio un vuelco en el tercer lapso cuando de la mano Little y Monreal, el primero en la corta y el segundo en la larga distancia, los comandados por Gene Cross le dieron la vuelta a las acciones y se pusieron arriba 49-47 lo que dejaba toda la definición para los últimos 10 minutos.