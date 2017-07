¿Quién fue David "Destroyer" López?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El día de ayer se dio a conocer la noticia del asesinato del boxeador David “Destroyer” López tras un ataque armado.



López nació el 24 de noviembre de 1977 en la ciudad de Nogales, sumó más de 110 combates y alcanzó 16 cinturones a lo largo de su carrera en diferentes contiendas y pesos.



El 28 de agosto del 2010 “Destroyer” venció al veterano Saúl Román para ganar el CMBC CABOFE Middleweight Championship.



López (40-12, 23 KO) no había perdido ninguna pelea desde el 2005, pasando una racha de victorias de 16 peleas durante ese tiempo.



En junio de 2011, López perdió ante el campeón de peso superwelter Austin Trout en San Luis Potosí, donde acusaron que hubo un mal veredicto.



El 19 de marzo de ese mismo año, López derrotó a su compatriota Michel Rosales en una eliminatoria de la AMB.



Tenía en sus planes volver al ring el próximo 28 de julio, en el gimnasio "Carlos Hernández Carrera" de la ciudad de Nogales.



Ayer, mientras conducía una camioneta tipo pick up en compañía de su hijo, varios sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones en la colonia La Brisa.



El cuerpo sin vida del pugilista quedó tendido dentro del auto, mientras que su hijo –presuntamente- fue trasladado en estado de gravedad a un hospital para recibir atención médica.



Hasta estos momentos, no se ha informado las líneas de investigación que siguen las autoridades para esclarecer este asesinato que ha conmocionado a la ciudad nogalense.