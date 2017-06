Comienzan Rayos encendidos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La primera victoria en los playoffs cayó como rayo el miércoles en el Gimnasio del Estado.



La escuadra de los Rayos de Hermosillo derrotó a la Garra Cañera de Navolato con marcador de 83-73 en el inicio de la postemporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



El líder general de la competencia inclinó la balanza a su favor desde el segundo cuarto, cuando tomó una ventaja que no perdería el resto del encuentro, apoyado en la labor de Michael Henry, quien terminó con 21 puntos.



Emmanuel Little aportó 16 unidades, mientras que Jeremiah Wilson salió de la banca para meter 15.



Aunque estuvo muy apretado el primer cuarto, los Rayos terminaron arriba en la pizarra en este primer tiempo con un parcial de 20-18.



Durante el segundo cuarto los hermosillenses ganaron un poco más de ventaja con una buena actuación del estadounidense Emmanuel Little y se fueron al descanso arriba 46-38.



Los dirigidos por Gene Cross mantuvieron el control del juego y aunque los visitantes reaccionaron en el último periodo no les alcanzó para dar alcance.



Por la Garra Cañera, el capitán Mitchell Dwayne lideró a la ofensiva con 25 unidades, también cooperaron Mickel Amonns con 16 y le siguió Kevin Rogers con 10.



El jueves se llevará a cabo el segundo duelo de la serie ante Navolato en punto de las 20:00 horas en el Gimnasio del Estado.