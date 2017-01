Naranjeros empatan la serie

información relacionada Fotogalería Tomateros y Naranjeros se enfrentan por el segundo en playoffs

CULIACÁN, Sinaloa(GH)

La ofensiva se encargó de escribir con tinta naranja el capítulo número dos del Clásico de la Liga Mexicana del Pacífico.



La artillería de los Naranjeros de Hermosillo despertó de ese letargo en el que se encontraban y aunque sin mucha ayuda de su bullpen, lograron vencer por 6-4 a los Tomateros de Culiacán para emparejar la serie de repesca de playoffs en el Estadio BBVA Bancomer.



Aparte de los buenos batazos que lograron conectar los de la franela negra con naranja, Barry Enright (1-0) sintió el respaldo y dominó en cinco entradas con un tercio a sus rivales, al permitir cuatro hits, una carrera y tres ponches que le valió para adjudicarse la victoria.



La novena visitante no se tentó el corazón ante su ex compañero Édgar González (0-1) y cargó con la derrota en sus cinco entradas de labor, tomó la delantera en la pizarra con tres carreras en el tercer episodio que cayeron con sencillo de Carlos Gastélum y doblete productor de dos de Efrén Navarro.



Luego Ryan Lollis acercó a los de casa en el cierre del quinto con imparable remolcador que se trajo a la registradora a José Manuel Orozco.



Las otras tres anotaciones que aumentaron la ventaja para los naranjas fueron en el cierre del sexto rollo con hit remolcador de O’Koyea Dickson y cuadrangular de dos carreras de Tim Torres para colocar las cosas parciales por 6-1.



Cuando parecía que los hermosillenses no batallarían para sentenciar la pizarra con el 6-1 a su favor, fue en la parte baja del octavo rollo cuando la ofensiva local arremetió contra el relevo hermosillense.



Héctor Galván fue el primer castigado luego de que Joey Meneses conectó sencillo remolcador para traerse la primera del racimo de tres, a cuenta de Manuel Valdez al embasar a Ryan Lollis con pasaporte.



Con las bases llenas y Heriberto Ruelas en el montículo, la amenaza continuó con un error de Jorge Flores que logró que José Manuel Rodríguez llegara quieto al plato y luego con Rafael Martín en los lanzamientos, este le dio base a Ali Solís para avanzar por la vía del caballito a Meneses que colocó el 6-4.