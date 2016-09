Rescata Cimarrones valioso empate

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Cimarrones de Sonora no pudieron cobrar revancha de viejas deudas y rescataron un empate de 1-1 en patio ajeno ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en acciones de la octava jornada del Apertura 2016.El accionar de los sonorenses fue bueno desde los primeros minutos y aunque no tenía la posesión de la pelota, se mostraron más insistentes a la ofensiva con balones largos y buscando las espaldas de los rivales.Fue una jugada de estas características la que les dio la ventaja en el minuto 16 gracias a un pelotazo largo de Gabino Espinoza que la defensa no pudo cortar y Miguel Vallejo quedó solo ante el portero y definió buena forma para ponerse arriba 1-0.Cimarrones siguió con el dominio, sin embargo, al 33’, los de casa consiguieron la igualdad gracias a que Wilber Rentería prendió un rebote en los linderos del área y con un potente disparo dejó sin oportunidades a un debutante portero Gabino Espinoza.Tras regresar del descanso del medio tiempo, Potros tuvo la oportunidad más clara de irse arriba en el marcador, sin embargo, Rentería remató de cabeza de mala forma y mandó el balón por encima del larguero.El resto del cotejo resultó trabado en el medio campo y con pocas opciones en ambas áreas, y a partir de los últimos 20 minutos, la tropa de Juan Carlos Chávez se dedicó a defender el punto, a excepción de un disparo esporádico de Othoniel Arce.