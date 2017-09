Los más fieles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Llega el viernes y en los barrios se empieza a juntar, toda la gente de rojo se va, para la cancha se va"... son estrofas que se oyen al ritmo de los tambores desde afuera del estadio por las voces apasionadas de un grupo de jóvenes que le cantan a su equipo.Para "El Kubo" llegó la hora de quitarse la camiseta. Apenas tiene 20 años y mostrar su torso, mientras apoya a los Cimarrones lo distingue. Él es moreno, bajito, delgado y con una sonrisa que ilumina."Vas, haces amigos, te contagian, vamos todos a lo mismo, a ver ganar a los Cimarrones", señala Guillermo Moraga con esa emoción de quien siente la camiseta del club de sus amores.En la rampa del inmueble ya lo espera el resto de La Banda del Cimarrón, muchachos entusiastas que con banderas e instrumentos animan cada encuentro desde que el conjunto sonorense comenzó su aventura en la Segunda División.Son los que orquestan la vida del inmueble y su cita es en el "tablón", el sitio donde ellos hacen lo que saben, donde la garganta se queda entre el cálido cemento de las gradas y ganar pasa a segundo plano, su gol: Apoyar.La rutina es simple, después de la obligación viene la diversión. Como pueden llegan desde distintos puntos de la ciudad porque su convicción es ser el jugador número 12."Mi ritual es diferente, ellos son de la Nuevo (Hermosillo) pues, soy de los pocos que van de acá del Norte. La mayoría son del Sur de Hermosillo, antes se iban todos en camión, pero ahora están trabajando y no se puede", comenta "El Kubo".Esta banda es fiel aún en los malos momentos del "Cornudo". El sentir de Guillermo engloba la opinión del resto."Hay mucha gente pesimista que dice ‘ah, ¿por qué le vas a los Cimarrones si están en Ascenso?’, porque es un equipo de aquí de Hermosillo, de Sonora, ¿cuándo habíamos tenido uno equipo así?"Hay muchos que van por moda, nosotros no, lo han visto ustedes, porque lloviendo, con un solazo, con un chorro de frío, ahí estamos, brincando sin camiseta, gritando, hasta el minuto 90 y luego afuera les seguimos cantando para que vean, que sientan el apoyo", dice orgulloso.Las "barras bravas" surgieron en los años sesenta en Argentina y América Latina las adoptó como suyas, significa el orgullo de ser ciertos colores, pero también tiene una atribución de delincuencia, aunque Guillermo señala que no es el caso de este grupo."(Con) la Policía ya sabemos qué onda, cuando pasamos a nadie revisan más que a nosotros, pero porque entramos cantando y nos la llevamos sin camiseta… que tenemos un mal aspecto dicen, tal vez es verdad."Pero nosotros lo tomamos de manera diferente, no nos importa, nosotros vamos a algo, a apoyar, e igual al ‘camareo’ con todos los morros. Las personas te miran raro, a mí me da igual", expresa entre risas.A pesar de ser un grupo amigable e inclusivo, el estigma social de provocar violencia en los estadios los persigue."Nosotros no somos de los que vamos con la malicia de ir a provocar, sí es cierto, a nosotros nos han provocado, pero no hay violencia porque hay familia, hay mucha familia en La Banda del Cimarrón, hay mamás, esposas", cuenta.Son coloridos cantos compuestos por ellos mismos los que expresan su sentir durante el juego, con influencias argentinas y nacionales pero con el sello característico del lugar al que más tarde llegó el futbol, el desierto."Hay músicos en la banda y entre nosotros mismos componemos las canciones, alguien escribe, la vemos entre todos y la rola la adaptamos, encontramos su ritmo, pero primero vemos si es buena la letra y el contenido, que tenga una referencia con el equipo", explica.Uno de sus coros señala que seguirán siempre a su lado los morros de los barrios, y el decir de Guillermo envuelve el amor los Cimarrones de Sonora "¿Qué significa Cimarrones para la banda?", cuestiona en tono reflexivo y concluye: "Todo, para mí es todo, es el equipo, es mi tierra, yo los seguiré hasta donde sea, la neta".