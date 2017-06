Llaman al hermosillense Diego Willis a selección mayor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras su paso por la Academia de Basquetbol de Islas Canarias, el hermosillense Diego Willis fue convocado a la selección nacional absoluta de la disciplina para la próxima concentración.Fue el mismo entrenador del combinado tricolor, Sergio Valdeomillos quien hizo saber a la escuela española que tanto el sonorense como Antonio Álvarez serían parte de la preselección.En carta dirigida a la CBA, Valdeolmillos aclara que la concentración de entrenamientos se realizará a partir del 14 de julio y acabará el 24 del mismo mes en la que será un primera etapa y dependiendo de su desempeño continuarán con las sesiones el 25.En este mismo texto, el español aclara que el llamado de este par de jóvenes, incluído el hermosillense responde a una nueva estrategia de trabajo que dará la oportunidad a las nuevas promesas para demostrar su talento.Esta no es la primera ocasión que Willis Orozco es llamado al representativo mexicano, ya que incluso ha disputado mundiales en divisiones inferiores como la Sub 17 y la Sub 16 haciendo un buen papel.Con esto y a falta de la confirmación, serían dos sonorenses en el seleccionado, ya que también se estaría integrando el nogalense Francisco Cruz quien juega en el basquetbol europeo.