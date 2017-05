Tiger Woods: Alcohol "no estuvo involucrado" con detención

ORLANDO, Florida(GH)

Tiger Woods ha roto el silencio después de que los policías lo arrestaron en Florida."Entiendo la gravedad de lo que hice y asumo toda la responsabilidad de mis acciones", dijo Woods en un comunicado a USA Today, cita el Daily News Woods afirma que el alcohol no estaba involucrado y culpó de sus acciones a la medicación."No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", dijo."Me gustaría pedir disculpas de todo corazón a mi familia, a mis amigos y a los fans, espero más de mí también".Woods fue arrestado alrededor de las 3 de la madrugada. La policía en la escena dijo que el campeón del golf olía a alcohol, según TMZ.