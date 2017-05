Hace historia "Chicharito" ante Croacia

LOS ÁNGELES, California(AP )

Javier Hernández se convirtió en el máximo goleador de la selección de México, pero el ‘Tri’ sucumbió el sábado 2-1 ante Croacia en un partido amistoso.



El "Chicharito" Hernández, quien ingresó en la segunda mitad, marcó un gol con un remate de cabeza a los 86 minutos para alcanzar los 47 en su carrera con la selección. El atacante de Bayer Leverkusen rompió el empate que tenía con Jared Borgetti.



Duje Cop, delantero del Sporting de Gijón español, abrió el marcador a los 35 luego de un centro de Fran Tudor. Apenas dos minutos después, el lateral Tudor aprovechó una pifia de la zaga mexicana para el 2-0 de los croatas.



Croacia, que lidera su grupo de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018, apeló a un cuadro alterno para encarar este encuentro porque no se trata de una fecha FIFA.



México, que se alista para reanudar las eliminatorias de la CONCACAF en un par de semanas, no dispuso de sus principales figuras, aunque alineó a una media docena de jugadores que fueron mundialistas en Brasil 2014.



Los mexicanos tendrán un partido más para ponerse a punto cuando enfrenten a Irlanda el próximo jueves, en Nueva York y después volverán a casa para afrontar los encuentros como local ante Honduras y Estados Unidos, el 8 y 11 de junio, respectivamente. Acto seguido, disputarán la Copa Confederaciones en Rusia y en julio buscarán repetir como campeones de la Copa de Oro de la CONCACAF.



La derrota es apenas la segunda para México desde que el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio asumió el cargo a finales del 2015. La otra fue la paliza de 7-0 que Chile le propinó en la Copa América Centenario, el verano del año pasado.



En el Memorial Coliseum de Los Ángeles, México dominó el partido en el arranque y fue peligroso con centros por derecha de Elías Hernández que no encontraron receptor en el área, pero los croatas tuvieron la llegada más clara a los 21, con un remate de Jakov Filipovic que pasó muy cerca.

Los europeos se pusieron al frente cuando Tudor aprovechó un rebote dentro del área y mandó centro retrasado por derecha para Cop, quien anotó con tiro suave por el centro del área.

Poco después, Reyes retrasó una pelota para Ochoa pero Tudor se interpuso en el camino, eludió al arquero y convirtió con disparo rasante.

México estuvo cerca de descontar a los 58, con un tiro libre de Andrés Guardado que fue desviado a tiro de esquina por el arquero de Croacia, Lovre Kalinic, quien a los 65 repelió con apuros un cabezazo de Oribe Peralta.

México tuvo otra llegada clara a los 81, cuando Néstor Araujo sacó potente disparo dentro del área que fue rechazado por un zaguero sobre la línea de gol.

Hernández le puso drama a los minutos finales cuando aprovechó un centro por derecha y peinó el balón al fondo.

Héctor Moreno pudo igualar a los 88 con un cabezazo que el arquero Kalinic desvió a tiro de esquina.