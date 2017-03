Hallan en México jersey robado de Tom Brady

BOSTON(AP)

Tom Brady statement via his agent Don Yee pic.twitter.com/B6BeRgiBxD — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 20 de marzo de 2017

Foto: TMZ Sport

The search is over.



Tom Brady's missing Super Bowl jerseys have been found: https://t.co/QZOHCne6wh pic.twitter.com/UA9zPPCbVZ — NFL (@NFL ) NFL /status/843821676894797826">20 de marzo de 2017

The official video showing the man who took Tom Brady's Super Bowl jersey. pic.twitter.com/SngrCtOzlI — NFL Update (@MySportsUpdate) 20 de marzo de 2017

El misterio sobre la camiseta que usó Tom Brady en el último Súper Bowl parece a punto de resolverse en México, donde las autoridades investigan el papel del ex director de un diario en la desaparición de la casaca con que el mariscal del campo conquistó su quinto título de la NFL El jefe de la policía de Houston y la NFL dijeron el lunes que la camiseta de Brady, que desapareció de su casillero en el vestuario tras la victoria 34-28 de los Patrios de Nueva Inglaterra sobre los Falcons de Atlanta, había sido encontrada en México, junto con la que Brady usó al ganar el Súper Bowl del 2015 a los Seahawks de Seattle. La NFL indicó que estaban "en poder de un miembro de la prensa internacional (que estaba) acreditado" para esos partidos.Paralelamente, la Organización Editorial Mexicana indicó en un tuit que un ex ejecutivo de La Prensa, uno de los diarios de la cadena, había estado involucrado en el caso."Nos informan que el involucrado en el caso de los jerseys robados de #TomBrady es el exdirector de @laprensaoem", dice el tuit.No identificó al ejecutivo, pero dijo que más tarde emitiría un comunicado.La desaparición de la camiseta tras la última victoria causó consternación entre los aficionados de los Patriots y en el mismo Brady."Si aparece en eBay o alguna de esas cosas, me avisan", pidió Brady a la afición. Brady fue el jugador más valioso del partido y se calcula que la camiseta podría generar unos 500.000 dólares.La policía de Houston dijo que un informante los guió hacia las camisetas en México.Además de las dos camisetas de Brady, también se recuperó un casco de un jugador de los Broncos de Denver, según el vocero de la NFL Brian MCCarthy.El jefe de la policía de Houston Art Acevedo afirmó en conferencia de prensa que el robo de la camiseta fue la única mancha en el Súper Bowl. "Nadie viene a Texas y nos hace quedar mal en nuestro propio terreno", sostuvo.Las camisetas las tiene en estos momentos el FBI en Boston. Las autoridades están asegurándose de que son realmente las de Brady, pero Acevedo indicó que confía plenamente en que lo son.Ambas camisetas fueron encontradas gracias a "la cooperación de los equipos de seguridad de la NFL y de los Patriots de Nueva Inglaterra con el FBI y las autoridades policiales", dijo la liga.El agente de Brady no respondió de inmediato a correos electrónicos buscando una reacción. Un vocero de los Patriots dijo que no tenían comentario que hacer.