El 'Tri' salta al campo

Kazan, Rusia(Agencia Reforma)

Amo y señor de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, México tendrá un nuevo parámetro de su nivel internacional cuando choque hoy con Cristiano Ronaldo y el campeón europeo Portugal en su primer partido de la Copa Confederaciones.



México se topará con un Cristiano rodeado por la polémica, tras ser imputado en España por evasión fiscal y detonar los rumores de que habría decidido irse del Real Madrid. El delantero se entrenó con el plantel lusitano los dos últimos días en Kazán, pero no ha hablado con la prensa.



Los mexicanos son líderes invictos del hexagonal final y tienen prácticamente asegurada su clasificación al Mundial del próximo año en Rusia. Pero el plantel dirigido por Juan Carlos Osorio sabe que una cosa es enfrentar a equipos como Honduras y Panamá, y otra es chocar con el monarca europeo y un jugador que está a punto de conquistar su quinto Balón de Oro.



"El futbol nos da oportunidades a todos y mañana es un juego extraordinario, una gran oportunidad para nosotros", dijo el técnico de México, Juan Carlos Osorio. "Ellos (Portugal) decidirán cómo lo toman y los respetamos, pero el plan nuestro, de ejecutarse bien, nos va a dar grandes posibilidades en el juego".



El buen momento mexicano será puesto a prueba desde el debut por un Cristiano que querrá dejar atrás la controversia que lo persigue desde que la fiscalía de Madrid lo acusó de defraudar a la hacienda pública por casi 15 millones de euros entre 2011 y 2014.



Layún, Rafael Márquez, Néstor Araujo y Andrés Guardado están listos para reaparecer hoy en un plantel que cuenta con otras figura como Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Vela y Giovani dos Santos.



No fue su partido más brillante, y el rival tampoco exigió mucho, pero Rusia fue profeta en casa y derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en el duelo inaugural.



La escuadra Stanislav Cherchesov, con más presión por disipar las afrentar políticas y sociales que se viven en el país, se hizo cargo de un rival que todavía no da el ancho a nivel internacional, y que de no ser por su portero, Stefan Marinovic, habría sufrido la primer goleada del torneo.



El 1-0 fue gracias a un autogol del defensor Michael Boxall al 31’. Smolov colocó el 2-0 tras empujar un balón que rondó el área rival y Rusia se agenció sus primeros tres puntos de la Copa Confederaciones.