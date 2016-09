Rebeca Valenzuela cumple su sueño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por el bronce y por mejorar marcas personales y continentales, la lanzadora hermosillense Rebeca Valenzuela expresó su felicidad tras su debut hoy en Río de Janeiro 2016, en la que fue su segunda justa mundial.



“Me siento muy feliz y sumamente satisfecha ya que mejore mi marca personal, rompí el récord continental honrosamente, y me siento plena en estos momentos, he conseguido subir al podio que para mí representa un sueño que por 12 años busque y que parecía lejano”, indicó a EL IMPARCIAL.



Un lanzamiento de 13:05 metros le valió a la sonorense subirse al tercer escalón del podio en una premiación que, aseguró, la llenó de una felicidad que la paralizó con mucha sensaciones involucradas, pero todas de felicidad.



“En la ceremonia de premiación sentir una felicidad paralizante quería reír y llorar al mismo tiempo, de hecho momentos antes de salir a la premiación comencé a llorar y mi auxiliar me decía que no, y yo le dije que lo necesitaba”, recordó Valenzuela Álvarez.



Para Sonora en general, pero sobre todo a su familia y a toda la gente que está involucrada en su carrera es a quienes le dedica esta presea, incluido su fisioterapeuta, quien la recuperó en un buen tiempo para que pudiera estar en Río.



“Este triunfo es para mi querida Sonora. A mi familia, a mi entrenador, a mis amigos, a mi pareja y al gran cuerpo multidisciplinario que me ha apoyado en todo momento.



“Quiero recalcar el trabajo maravilloso que hizo mi fisioterapeuta que me levanto de una operación en el mes de diciembre y me echó a andar como nueva para que yo pudiera seguir mi camino por alcanzar mi anhelo”, destacó.