Niegan dopaje en salida del "Tecatito"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dopaje está descartado como razón por la que Jesús Manuel Corona abandonó la concentración de la Selección Mexicana, de acuerdo con Pompilio Páez, auxiliar técnico del seleccionador de México, Juan Carlos Osorio.



"Sobre ese tema, la Federación Mexicana de Futbol ya dijo que fueron asuntos personales", aclaró el asistente. "Habló Juan [Carlos Osorio] y un jugador del Porto con él. El doping nada tiene que ver con este asunto. Esperemos que llegue el momento para que 'Tecatito' diga lo que pasó".



Añadió que para el futbolista del Porto "tenemos las puertas abiertas de la Selección. Ese es tema para el día en que el 'Tecatito' y que diga cuál es su problema familiar y esperamos que no se toque más al respecto".



Este domingo circularon distintas versiones acerca de la renuncia de Corona a la selección mexicana, previo al duelo de eliminatorio frente a Estados Unidos y a la Copa Confederaciones. Una de éstas resultó que el atacante habría dado positivo en prueba de antidopaje.



No gustó el rival. Acerca del duelo ante el cuadro de las barras y las estrellas, Osorio sólo se limitó a dar sus impresiones. Con el estratega principal del tricolor no hubo oportunidad de preguntas, debido a que el equipo tricolor viajó a Rusia para jugar la Confederaciones. Sólo pronunció un monólogo para lamentar que su rival se haya encerrado atrás.



"El juego, bueno, la intención de ellos (los estadounidenses) era de defender con cinco defensas, tres volantes y jugar al error o posibilidad de transición, como finalmente. Ellos tuvieron la del gol y la del palo; nosotros con intención de jugar elaborado y fue lo que pasó" describió.



El Tri acusó problemas para profundizar en la zaga rival. Tuvo escasas oportunidades de anotar los goles que le dieran el triunfo. Osorio aceptó esa situación, que derivó en que México sólo pudiera alcanzar 14 puntos, luego de seis partidos en el hexagonal final de Concacaf.



"La obligación es seguir mejorando y mejorar la eficacia y tener la posibilidad de aprovechar mejor las oportunidades que tengamos. Hay que trabajar mucho con esa situación", asumió.



Osorio hará el traslado con el resto de la Selección Mexicana hasta Rusia, mientras que Páez se quedará en territorio nacional con el fin de preparar al cuadro que disputará la Copa Oro.