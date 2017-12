Gana Tigres sexto título en Final regia

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El 115 clásico regiomontano se pintó de amarillo y azul, los colores del conjunto de la UANL, que se llevó la edición más importante de la historia entre Rayados y Tigres: El partido que definía al nuevo monarca del futbol mexicano.Tigres superó a Monterrey con un global de 3-2 y bordó su sexta estrella en el pecho, los felinos del "Tuca" Ferretti son los nuevos campeones del futbol mexicano.Por Monterrey anotó Rogelio Funes Mori; del lado universitario Eduardo Vargas y Francisco Meza hicieron la hazaña.Algunos aficionados todavía buscaban la numeración de sus butacas cuando en la cancha del BBVA Bancomer, Rogelio Funes Mori recibió un servicio y con el pecho acomodó el balón para que Dorlan Pabón sacara un riflazo que no logró contener Nahuel Guzmán; se encendía el partido de vuelta de la Final del Apertura 2017 apenas al minuto 1.Tras el "gol de vestidor", el partido lucía con un panorama complicado para el conjunto universitario que debía remar contracorriente para intentar nivelar un encuentro que definiría el campeonato.Los minutos empezaron a correr en el cronómetro del árbitro Fernando Guerrero, las acciones se dividieron en el medio campo entre dos equipos que tienen mucho rigor a la hora de tratar al esférico.De a poco el cuadro felino saltó líneas y logró empujar a los locales hacia su propia portería. Al 29' Eduardo Vargas colgó el empate con un "zapatazo" que mandó al poste derecho; el disparo contó con la complicidad del cancerbero Hugo González para convertirse en gol. 1-1 que silenciaba al respetable en Guadalupe, Nuevo León.Con la inercia ofensiva, los Tigres siguieron buscando el segundo en la frente de su víctima que en ese momento lucía desconcertada. Fue al 24' cuando el central Francisco Meza, quien dio un partido espectacular, remató en el área y mandó el esférico a las redes de Monterrey y se cantaba el segundo en contra de "La Pandilla". Remontaban los Tigres 2-1.En el segundo lapso, Mohamed mandó a la cancha al ex puma Luis Fuentes para suplir al capitán José María Basanta en la lateral defensiva. La partida la estaba ganando el brasileño Ricardo Ferretti, la respuesta de Monterrey tenía que llegar desde la banca. La cara de los Rayados se tornó más ofensiva en la segunda mitad y exhibieron sus armas para intentar lastimar a los felinos.Los minutos siguieron pasando sin que Nahuel Guzmán se convirtiera en figura; a Monterrey le faltaban argumentos para hacerse presente de nueva cuenta en el marcador. Funes Mori, Pabón y Avilés Hurtado tenían que alzar la mano. Sin embargo, el cambio llegó desde la banca felina: al 60' el "Tuca" mandó al terreno a Jürgen Damm, en sustitución de Eduardo Vargas; los Tigres querían hacerse más ofensivos.Las cosas no cambiaban en la cancha; Monterrey buscaba pero no generaba opciones claras de gol; Tigres peleaba al contragolpe, para ello mandó a la cancha a Ismael Sosa, al 73'. La respuesta del "Turco" fue meter a Jorge Benítez. Al 80' el árbitro decretó penal en favor de los Rayados, la falta fue de Gignac, que poco aportó para su equipo en este encuentro.Avilés Hurtado colocó el esférico en el manchón de penal pero… ¡la falló! El colombiano voló el balón y la angustia y desesperación se apoderaron de las caras de Mohamed y toda la afición rayada en el BBVA.Los últimos minutos fueron de esfuerzo exagerado para el corazón de todos los regiomontanos: ¿empataban los Rayados o se coronaban los Tigres? El partido llegó al 90' y el árbitro prolongó 5 minutos más el drama en el partido en Guadalupe. La impotencia se adueñó de los jugadores de Monterrey; al 96' Neri Cardozo vio la roja por una plancha sobre Aquino.Eran los últimos segundos del encuentro…Tras 96' minutos de la Final en su segundo capítulo, los Tigres de Ferretti se alzaron como nuevos campeones del futbol mexicano. Hoy la escuadra de la UANL levanta su sexta estrella. ¡Tigres campeón del Apertura 2017!