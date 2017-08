Cuentas bancarias ligadas a Rafa Márquez están bloqueadas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las cuentas bancarias de las empresas Grand Casino y Grupo Terapéutico Hormaral, en las que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculadas a Rafael Márquez con el capo Raúl Flores Hernández, "El Tío", se encuentran bloqueadas.



Como dio a conocer El Universal, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), se aseguraron las empresas Grand Casino de Zapopan, Grupo Terapéutico Hormaral y Prosport & Health Imagen.



Esta mañana, se constató que las dos cuentas a nombre de Grand Casino de Zapopan en la institución bancaria HSBC no pueden recibir depósito monetario alguno, pues no aparecen en el registro del banco lo que, a decir del cajero, puede consistir en un bloqueo.



De igual manera, la cuenta Banco Santander a nombre de la misma empresa aparece como bloqueada. Y la cuenta a nombre de Grupo Terapéutico Hormaral en Grupo Financiero Banorte se encuentra en la misma situación.



Las autoridades no descartan realizar más aseguramientos a empresas que tienen nexos con "El Tío".