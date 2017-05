NASA anuncia histórica misión que busca "tocar el Sol"

CHICAGO(GH)

La NASA anunció sus ambiciosos planes para lanzar una misión directamente a la atmósfera del Sol.Apodada Parker Solar Probe (PSP), la misión lanzará una nave espacial desde la Tierra en el verano de 2018.Alcanzará una órbita dentro de los cuatro millones de millas (6,5 millones de kilómetros) del Sol y medirá la actividad en su superficie externa, conocida como la "corona".La nave recopilará información vital sobre la vida de las estrellas y sus eventos meteorológicos, y ayudará a los científicos a mejorar la forma de predecir los peligrosos destellos solares.La NASA anunció sus planes durante un evento en vivo, que se llevó a cabo en la Universidad de Chicago William Eckhardt, en el Auditorio del Centro de Investigación, y se difundió en NasaTV.Para comenzar el evento, el profesor Rocky Kolb, decano de la División de Ciencias Físicas de la Universidad de Chicago, explicó cómo la idea de estudiar el Sol de cerca fue presentada por primera vez en la Universidad de Chicago en 1958."Tantas preguntas fundamentales sobre el viento solar siguen sin respuesta", dijo."Queríamos aceptar el reto de ir al peor ambiente térmico del Sistema Solar y sobrevivirlo", añadió el Dr. Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington."Queremos medir el ambiente allí y encontrar cuáles son los procesos de calentamiento que hacen que la corona se caliente, y qué procesos aceleran el viento solar", cita el Daily Mail El Dr. Zurbuchen dijo que la sonda -originalmente denominada Solar Probe Plus - iba a ser renombrada a Parker Solar Probe en honor a Eugene Parker, científico de la Universidad de Chicago, pionero en el estudio de la ciencia del viento solar.El Dr. Parker, que también habló en el evento, respondió: "Me siento sumamente honrado de estar asociado con esta heroica misión espacial".Nicola Fox, científica del proyecto de misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, también subió al escenario.Dijo que hasta ahora, la NASA no tenía los materiales avanzados necesarios para hacer un viaje tan cercano a la corona del Sol.Agregó que la corona es en realidad más caliente que el Centro del Sol, y que averiguar por qué, es una parte clave de la misión de la sonda."Me gusta pensar en esto como la misión más “coolest” y “hottest”", dijo.Fox señaló que el documento original del Dr. Parker de 1958 sobre vientos solares viajará en la sonda junto con fotos de él y un plato con un comentario de su elección.Ella presentó al Dr. Parker un modelo de la nueva sonda para agradecerle por su trabajo.Explicó que Parker Solar Probe poco a poco surfeará cada vez más cerca del Sol, en su corona. La nave va a soportar temperaturas más altas que cualquier sonda que haya existido antes.“Por fin tocaremos el Sol”, dijo.Respondiendo a las preguntas de la audiencia, Fox describió algunos de los equipos de última generación que la sonda solar de Parker llevará.El kit de viaje incluye una cámara para imágenes de luz blanca llamada Whisper, que tomará fotos de las ondas solares y cómo la nave se propulsa a través de ellas a altas velocidades.Para medir el "plasma" de los vientos solares informó que tendrán un conjunto de equipos de imagen magnética la cual también se almacenará a bordo.Para concluir la conferencia, Fox añadió: "Hemos llegado muy lejos y ya es hora de hacerle una visita (al Sol)".La nave espacial alcanzará más de 4 millones de millas (6,5 millones de kilómetros) de la superficie del Sol, y será la nave que haya llegado más cerca de la superficie solar.La nave se enfrentará a temperatura extrema y radiación y alcanzará velocidades de hasta 450 mil millas por hora (725 mil kph) en su vuelo más cercano a la estrella.Se espera que PSP pueda ayudar a los científicos a comprender mejor las llamaradas solares - breves erupciones de intensa radiación de alta energía de la superficie del Sol que pueden destruir las comunicaciones en la Tierra.Según la NASA, las observaciones de este nuevo proyecto ayudarán a descubrir la física de cómo funcionan las estrellas, y podrían mejorar nuestra capacidad de predecir el tiempo espacial.Estos eventos tienen impactos en la Tierra, así como en los satélites y astronautas en el espacio.Los científicos han querido enviar una sonda a través de la corona del Sol para entender mejor el viento solar y el material del que está hecho nuestro Sistema Solar.